Reggina, Corriere dello Sport: ‘I casting di Lotito sono sempre imprevedibili’. Quindi…
"Servirà l'astuzia manovriera per evitare che debba cedere la Reggina in caso di promozione in serie C. Le sfide impossibili sono il pane del presidente"
22 Giugno 2026 - 12:22 | Redazione
Nuovo aggiornamento sul Corriere dello Sport per quello che riguarda la cessione della Reggina che sta per passare all’attuale patron della Lazio: “Lotito tenterà una nuova reincarnazione da proprietario della Reggina, provando a farsi volere bene dai reggini, cercando subito la promozione in C. I tifosi amaranto sono bramosi di una squadra di nuovo proiettata nelle serie maggiori. I laziali, invece, restano furenti. E’ la settimana del closing. Il presidente della Lazio ha concluso l’iter per l’acquisizione della società amaranto. La pazienza di Giobbe è sempre richiesta quando in ballo ci sono operazioni a firma Lotito. Ma stavolta mancherebbero gli ultimi adempimenti della società in uscita, piccole pendenze da osservare prima della chiusura. Il closing era annunciato all’inizio della settimana, fino a ieri non erano state comunicate date.
Chi sarà Lotito per la Reggina, cosa ha in mente e cosa vuole fare lo dirà solo lui. Dopo la firma, aspettando la conferenza di presentazione si conoscerà l’organigramma. Il figlio Enrico è candidato alla carica di presidente. Vanno assegnati i ruoli di direttore generale e direttore sportivo, va scelto l’allenatore. Le mosse di Lotito sono in fase di valutazione o sotto segreto d’ufficio. I suoi casting sono sempre imprevedibili, è facile credere che nominerà dirigenti e allenatore mai usciti. Servirà l’astuzia manovriera per evitare che debba cedere la Reggina in caso di promozione in serie C. Oggi le elezioni federali, da mesi nella Lega A si discute delle multiproprietà. Le sfide impossibili sono il pane del presidente”.
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