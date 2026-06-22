Reggina, Corriere dello Sport: ‘I casting di Lotito sono sempre imprevedibili’. Quindi…

Nuovo aggiornamento sul Corriere dello Sport per quello che riguarda la cessione della Reggina che sta per passare all’attuale patron della Lazio: “Lotito tenterà una nuova reincarnazione da proprietario della Reggina, provando a farsi volere bene dai reggini, cercando subito la promozione in C. I tifosi amaranto sono bramosi di una squadra di nuovo proiettata nelle serie maggiori. I laziali, invece, restano furenti. E’ la settimana del closing. Il presidente della Lazio ha concluso l’iter per l’acquisizione della società amaranto. La pazienza di Giobbe è sempre richiesta quando in ballo ci sono operazioni a firma Lotito. Ma stavolta mancherebbero gli ultimi adempimenti della società in uscita, piccole pendenze da osservare prima della chiusura. Il closing era annunciato all’inizio della settimana, fino a ieri non erano state comunicate date.

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Chi sarà Lotito per la Reggina, cosa ha in mente e cosa vuole fare lo dirà solo lui. Dopo la firma, aspettando la conferenza di presentazione si conoscerà l’organigramma. Il figlio Enrico è candidato alla carica di presidente. Vanno assegnati i ruoli di direttore generale e direttore sportivo, va scelto l’allenatore. Le mosse di Lotito sono in fase di valutazione o sotto segreto d’ufficio. I suoi casting sono sempre imprevedibili, è facile credere che nominerà dirigenti e allenatore mai usciti. Servirà l’astuzia manovriera per evitare che debba cedere la Reggina in caso di promozione in serie C. Oggi le elezioni federali, da mesi nella Lega A si discute delle multiproprietà. Le sfide impossibili sono il pane del presidente”.