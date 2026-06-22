Caso Dante Alighieri, Versace chiede chiarezza: ‘Serve un Consiglio comunale aperto’

Il caso dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria arriva all’attenzione del Consiglio comunale. Carmelo Versace, sindaco metropolitano di Reggio, ha depositato un’interrogazione formale per chiedere un confronto pubblico sul futuro dell’Ateneo.

Al centro della richiesta ci sono la posizione assunta dal Ministero dell’Università, il mancato coinvolgimento degli enti locali e la necessità di fare chiarezza sulle scelte adottate dai vertici dell’Università.

Secondo Versace, la Dante Alighieri può ancora rappresentare “un elemento di rilancio e sviluppo per il territorio”, ma solo a precise condizioni: rispetto delle istituzioni locali, trasparenza nelle procedure e credibilità nelle decisioni.

“Serve rispetto degli enti locali e procedure chiare e trasparenti che diano credibilità all’Ateneo ed alle istituzioni coinvolte”, afferma Versace .

L’ex sindaco metropolitano ricorda di essersi già attivato scrivendo al Ministero e ai vertici dell’Ateneo per chiedere un tavolo urgente.

“Come sindaco della Città Metropolitana da subito ho scritto al Ministero ed ai vertici dell’Ateneo invocando un tavolo urgente e maggiore trasparenza nelle scelte assunte”, dichiara Versace .

Il sindaco sottolinea che la vicenda non può essere considerata un fatto interno all’Università. Per Versace, infatti, riguarda l’intera città e chiama in causa direttamente il sindaco, il Consiglio comunale e gli enti locali.

L’interrogazione punta ad ottenere risposte sulla linea politica che l’amministrazione intende adottare rispetto all’Università Dante Alighieri, al netto dell’iter giudiziario in corso.

“Ho depositato un’interrogazione formale per il sindaco ed il Consiglio comunale nella necessità di avere risposte concrete su quella che è la linea politica da adottare”, spiega.

Per Versace, il primo passo dovrebbe essere la convocazione di un Consiglio comunale aperto dedicato alla Dante Alighieri. Un momento pubblico di confronto per discutere il futuro dell’Ateneo e il suo rapporto con il territorio.

“Un Consiglio comunale aperto sull’Università Dante Alighieri sarà un primo ed importante punto di partenza”, conclude Versace, criticando “uno schema chiuso ed oscurantista” in cui decisioni che riguardano il territorio sarebbero assunte “nel silenzio e nella complicità di troppi”.