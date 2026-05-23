Dante Alighieri di Reggio, Francesco Dattola è il nuovo direttore generale

Come anticipato nei giorni scorsi da CityNow, il Consiglio di amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha nominato il nuovo direttore generale.

La scelta, arrivata nel corso del cda tenutosi ieri, secondo quanto raccolto è ricaduta su Francesco Dattola, avvocato, ex capo di gabinetto della Città Metropolitana di Reggio Calabria e figura molto vicina all’ex sindaco Giuseppe Falcomatà.

Una nomina arrivata non senza tensioni interne. Alla seduta del CdA, infatti, era assente (tra gli altri) il presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana, segnale di una decisione che non sarebbe stata condivisa da tutti.

Assenti anche Giuseppe Falcomatà e Paolo Brunetti, indicati come delegati per Comune e Città Metropolitana. Un dato curioso, considerando che nessuno dei due ricopre oggi il ruolo di sindaco o facente funzioni dei rispettivi enti, e che ha causato nelle scorse settimane il disappunto della MetroCity, con tanto di lettera inviata al Ministero.

La nomina di Dattola, arrivata a 24 ore dalle elezioni comunali, si inserisce all’interno di una fase ancora delicata per la “Dante Alighieri”, dopo mesi di ricorsi, scontri sulla governance e tensioni istituzionali. Il CdA guidato da Pasquale Basilicata prosegue così nel percorso di riorganizzazione dell’Ateneo, ma il clima attorno all’Università resta tutt’altro che pacificato.