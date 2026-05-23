Reggio al voto: come scegliere sindaco, consiglieri e circoscrizioni
Dalla scheda comunale al ritorno delle 5 circoscrizioni: tutte le regole utili per evitare errori al seggio. Si al voto disgiunto per il Comune, non ammesso, invece, per le Circoscrizioni
23 Maggio 2026 - 13:12 | di Redazione
Le elezioni amministrative di Reggio Calabria del 24 e 25 maggio 2026 chiamano i cittadini a scegliere il nuovo sindaco, il Consiglio comunale e, per la prima volta con il nuovo assetto, anche i rappresentanti delle 5 circoscrizioni cittadine.
Per molti elettori sarà una scheda in più da compilare. Per questo è utile chiarire, passo dopo passo, come esprimere correttamente il proprio voto.
Come si vota per sindaco e Consiglio comunale
Sulla scheda per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale, l’elettore può esprimere il voto in diversi modi.
È possibile votare il candidato sindaco, tracciando un segno sul nome del candidato scelto.
È possibile votare una lista, tracciando un segno sul simbolo della lista. In questo caso il voto va anche al candidato sindaco collegato a quella lista.
L’elettore può anche esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio comunale, scrivendo il nome e il cognome accanto al simbolo della lista scelta.
Se si indicano due preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista. In caso contrario, la seconda preferenza rischia di non essere valida.
Il voto disgiunto è consentito
Per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale è previsto anche il voto disgiunto.
Questo significa che l’elettore può votare un candidato sindaco e, allo stesso tempo, scegliere una lista non collegata a quel candidato, esprimendo anche una o due preferenze per i candidati consiglieri di quella lista.
Si tratta di una possibilità prevista per il voto comunale.
Quando un sindaco viene eletto al primo turno
Il candidato sindaco viene proclamato eletto al primo turno se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè il 50% più uno.
Se nessun candidato raggiunge questa soglia, si va al ballottaggio tra i due candidati più votati.
Come si vota per le circoscrizioni
Oltre alla scheda per il Comune, gli elettori riceveranno anche la scheda per eleggere il presidente e il Consiglio circoscrizionale.
Anche in questo caso si può votare il candidato presidente, tracciando un segno sul suo nome.
Si può votare la lista collegata, tracciando un segno sul simbolo della lista.
È possibile indicare una o due preferenze per i candidati al Consiglio circoscrizionale, scrivendo i cognomi dei candidati accanto alla lista scelta.
Se si esprimono due preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso e della stessa lista.
Per le circoscrizioni non è previsto il voto disgiunto
A differenza della scheda comunale, per l’elezione del presidente e del Consiglio circoscrizionale non è previsto il voto disgiunto.
Il voto dato al candidato presidente vale anche come voto alla lista collegata. Non è quindi possibile votare un presidente e, allo stesso tempo, una lista non collegata.
È eletto presidente della circoscrizione il candidato che ottiene più voti.
I passaggi al seggio
Le operazioni al seggio seguono una procedura semplice.
L’elettore deve presentarsi con un documento d’identità valido e con la tessera elettorale.
Dopo l’identificazione, riceve le schede e la matita copiativa. Entra quindi nella cabina elettorale, esprime il voto e inserisce le schede nell’urna.
La regola principale resta una: fare segni chiari, evitare scritte inutili e indicare le preferenze solo negli spazi corretti.
Una scheda in più, una scelta in più
Le amministrative del 2026 non riguardano soltanto la scelta del sindaco e del nuovo Consiglio comunale. Con il ritorno delle circoscrizioni, i cittadini saranno chiamati anche a scegliere i propri rappresentanti di prossimità.
Un passaggio importante, che riporta il voto anche dentro i territori e nei quartieri. Per questo conoscere bene le modalità di voto diventa essenziale per evitare errori e rendere pienamente valida la propria scelta.
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