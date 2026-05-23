Premio Granillo: per l’ottava edizione arriva un altro grandissimo ospite

Si è svolta questa mattina, nella suggestiva cornice dell’Oasi Club di Pentimele, a Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione del Premio Sportivo Internazionale Oreste Granillo, riconoscimento dedicato allo storico presidente della Reggina.

Un appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo cittadino, nato per celebrare la memoria di Oreste Granillo, figura centrale nella storia di Reggio Calabria e non solo. Dirigente sportivo, uomo delle istituzioni, già sindaco della città, presidente regionale del CONI e consigliere federale, Granillo resta uno dei nomi più importanti nel panorama dello sport reggino. Non a caso, lo stadio della squadra di calcio porta oggi il suo nome.

Zanetti ospite d’onore dell’ottava edizione

Dopo l’ultima edizione, impreziosita dalla presenza a Reggio Calabria del presidente della FIFA Gianni Infantino, quest’anno il Premio accoglierà un altro grande protagonista del calcio internazionale: Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter e oggi vicepresidente del club nerazzurro.

La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 27 maggio, alle ore 16.30, nella Sala Perri di Palazzo Alvaro. A moderare l’evento sarà, come da tradizione, il giornalista Italo Cucci.

Alla conferenza stampa erano presenti l’ideatore e organizzatore del Premio, Maurizio Insardà, il presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, il consigliere della LND Calabria Gianni Cilione e lo storico dirigente della Reggina Franco Iacopino.

Un premio che porta Reggio nel grande sport

Negli anni, il Premio Oreste Granillo ha portato a Reggio Calabria personalità di primo piano del mondo sportivo nazionale e internazionale. Tra i nomi premiati nelle precedenti edizioni figurano Michele Uva, Beppe Marotta, Gabriele Gravina, Aurelio De Laurentiis, Evelina Christillin, Gianluigi Buffon e Gianni Infantino.

Un albo d’oro che racconta la crescita di una manifestazione capace di unire memoria, sport e identità cittadina. Il nome di Granillo, legato in modo profondo alla storia della Reggina e della città, continua così a vivere attraverso un premio che guarda oltre i confini locali.

Il prestigioso riconoscimento consegnato agli ospiti è realizzato dall’orafo G&B Spadafora, eccellenza dell’arte orafa italiana.