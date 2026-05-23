Reggio, la segnalazione: ‘Rotatoria pericolosa in Via Lia’
"Abbiamo segnalato varie volte il grave disagio ma nessun intervento è stato messo in atto"
23 Maggio 2026 - 15:16 | Redazione
Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione, pervenuta alla nostra redazione con una mail firmata.
“Segnaliamo il pericolo di incidenti che incombe sugli utenti automobilisti che percorrono la rotatoria di cui in oggetto a causa degli arbusti che insistono sulla stessa.
Noi che la percorriamo varie volte al giorno osserviamo che non sono pochi gli incidenti,ed tanti evitati per poco,a causa di essi .
Sappiamo bene che le rotatorie vanno tenute sgombre , anche da cartelloni pubblicitari.
Abbiamo segnalato varie volte il grave disagio ma nennun intervento è stato messo in atto. Confidiamo nella vostra diffusione, considerato il pericolo che incombe”.
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