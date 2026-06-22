FIGC, il presidente Malagò e la battuta a Lotito sulla multiproprietà

Freschissimo di elezione a nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò nel corso della sua prima conferenza stampa, ha risposto anche alle domande riguardanti un tema attualissimo che è quello delle multiproprietà, vicenda che interessa molto da vicino anche la Reggina: “C’è una norma, che non ho fatto io, ma è stata approvata. Non mi sembra che oggi questa sia la priorità: la materia è del consiglio federale. Penso che Lotito mi sia venuto incontro: non ti voglio lasciare solo col problema Bari, quindi ecco il mio contributo alla causa (ride)”.