City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

FIGC, il presidente Malagò e la battuta a Lotito sulla multiproprietà

La questione viene seguita con particolare attenzione anche dai tifosi amaranto

22 Giugno 2026 - 19:48 | Redazione

Freschissimo di elezione a nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò nel corso della sua prima conferenza stampa, ha risposto anche alle domande riguardanti un tema attualissimo che è quello delle multiproprietà, vicenda che interessa molto da vicino anche la Reggina: “C’è una norma, che non ho fatto io, ma è stata approvata. Non mi sembra che oggi questa sia la priorità: la materia è del consiglio federale. Penso che Lotito mi sia venuto incontro: non ti voglio lasciare solo col problema Bari, quindi ecco il mio contributo alla causa (ride)”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

FIGCReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?