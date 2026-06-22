Reggio, a palazzo Campanella la targa in ricordo della prima seduta del Consiglio regionale

C’è una targa, che da oggi, a palazzo Campanella, ricorda la prima seduta del Consiglio regionale della Calabria, tenutasi il 22 giugno 1971, ed elenca i nomi di tutti i consiglieri protagonisti della I legislatura.

Una iniziativa promossa dall’Associazione degli ex consiglieri regionali, pienamente condivisa dal presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo. Stamani la scopertura della targa, alla presenza di numerosi protagonisti di quell’epoca o loro parenti e discendenti.

A togliere il drappo alla targa, assieme a Cirillo, il presidente dell’Associazione ex consiglieri regionali, Ernesto Funaro e uno dei consiglieri di quella prima rappresentanza istituzionale, Armando Algieri.

Le parole di Ernesto Furnaro

“Una iniziativa – ha spiegato Funaro – che ho assunto, da presidente, come uno degli impegni prioritari dell’Associazione, perché il recupero della memoria non può che essere una guida per potere guardare avanti. Un recupero non fatto di nostalgia ma fatto certamente da impegno che si alimenta e si rinnova”.

Quella data ricorda la riacquistata “piena dignità e agibilità democratica” dell’Assemblea regionale, “superando una stagione di profonde lacerazioni sociali e territoriali“, e riconosce “l’alto senso delle istituzioni dei Consiglieri di quella legislatura che seppero anteporre il bene comune a ogni divisione, ispirati alla lungimirante visione dell’on. Antonio Guarasci, Presidente della Regione Calabria e al rigoroso impegno dell’on. Mario Casalinuovo, presidente del Consiglio regionale della Calabria“.

Nell’accogliere gli ospiti, nel grande ‘transatlantico” di palazzo Campanella, Cirillo, ha definito la targa un richiamo ad “una pagina particolarmente significativa della nostra storia“.

Il ricordo della prima legislatura

“Della storia della Calabria. Non celebriamo semplicemente una ricorrenza – ha continuato – ma facciamo memoria della solenne seduta insediativa del Consiglio regionale a Reggio Calabria, avvenuta il 22 giugno 1971. Una data che segnò un passaggio importante nella storia del regionalismo calabrese”. In quella data “la massima Assemblea legislativa della Calabria riacquistava la sua piena dignità e la sua agibilità democratica. Dopo le divisioni e le ferite di quegli anni, quella seduta rappresentò un momento di ricomposizione istituzionale e civile, l’avvio di un cammino condiviso che rimetteva al centro il dialogo, la rappresentanza democratica e l’unità della Calabria. Abbiamo voluto collocarla qui – ha spiegato Cirillo – nel Transatlantico, accanto all’ingresso dell’Aula ‘Giuditta Levato’, dove il 22 maggio del 2000 si tenne un’altra prima storica volta: la prima seduta del Consiglio regionale nella nuova sede di Palazzo Campanella. Una sorta di ponte ideale tra due momenti della nostra storia regionale”.

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Tra gli interventi, quelli degli ex consiglieri Giovanni Nucera, Marilina Intrieri e Leopoldo Chieffallo e di Riccardo Liguori, figlio di Giorgio Liguori che da consigliere regionale morì in un incidente stradale mentre raggiungeva in auto Reggio Calabria. Liguori ha ricordato la commovente testimonianza di Mons. Salvatore che incontrandolo a Reggio e saputo che era figlio del consigliere Dc Giorgio, gli confessò che quando transitava accanto al luogo in cui morì il padre, recitava un requiem in sua memoria.

Fonte ansa.it