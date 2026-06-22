Reggio Calabria piange Carmelo Caridi: il cordoglio del sindaco Cannizzaro

"Ha saputo distinguersi per senso delle istituzioni e attaccamento alla propria terra, operando con senso del dovere" la nota

Il Sindaco, on. Francesco Cannizzaro, e tutta l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria esprimono sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie Caridi – Porcino per la scomparsa del Signor Carmelo Caridi, già stimato amministratore di questa Città e uomo di valori.

Nel corso della sua esperienza al servizio della comunità reggina, Carmelo Caridi ha saputo distinguersi per senso delle istituzioni e attaccamento alla propria terra, operando con senso del dovere, senza cercare protagonismi, lasciando un ricordo di serietà, equilibrio e dedizione che resterà vivo nella memoria collettiva.

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In questo momento di dolore, l’Amministrazione comunale si stringe con affetto ai familiari.