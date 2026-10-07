Coppa Italia: il regolamento in caso di parità. Chi affronterebbe la Reggina superando il turno

Oggi mercoledì 7 ottobre torna protagonista la Coppa Italia Serie D con le gare valide per i Trentaduesimi di finale. La Reggina sarà impegnata sul campo dell’Igea Virtus in una sfida secca che mette in palio il passaggio del turno.

Come previsto dal regolamento, in caso di parità al termine dei 90 minuti, non sono previsti tempi supplementari: si procederà direttamente con i calci di rigore.

Le squadre qualificate torneranno poi in campo il 28 ottobre per i sedicesimi di finale. Il tabellone è già definito: la vincente di Igea Virtus-Reggina affronterà chi avrà la meglio nella sfida tra Vigor Lamezia e Gelbison.

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