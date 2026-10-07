City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Coppa Italia, Nuova Igea-Reggina: come e dove vedere la partita

Impegno infrasettimanale per gli amaranto

07 Ottobre 2026 - 11:01 | Redazione

Reggina Sulayman Jallow e Giuliano Alma

Turno infrasettimanale per la Reggina, questa volta però è Coppa Italia. Si scende in campo per i trentaduesimi e gli amaranto son reduci dalla prima sconfitta stagionale contro il Trapani. Marchionni ha lasciato a casa diversi titolari, spazio a chi ha giocato meno fino al momento.

Leggi anche

Dove vedere la partita

RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

Disponibile anche su Reggina Channel per gli abbonati al pacchetto stagionale.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?