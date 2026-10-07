Coppa Italia, Nuova Igea-Reggina: come e dove vedere la partita

Turno infrasettimanale per la Reggina, questa volta però è Coppa Italia. Si scende in campo per i trentaduesimi e gli amaranto son reduci dalla prima sconfitta stagionale contro il Trapani. Marchionni ha lasciato a casa diversi titolari, spazio a chi ha giocato meno fino al momento.

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