Reggina: il Ds Martino, il rapporto con Lotito, l’impegno della politica e la multiproprietà

"Ho sempre detto che Lotito è un grande, nel suo genere. Ma non ho mai capito qual è il suo genere"

In altra pagina del giornale abbiamo riportato le dichiarazioni del Ds Gabriele Martino rilasciate a Radio Touring con una prima parte dell’intervento riservato più alla parte tecnica. Nella seconda, invece, si è parlato del rapporto con Lotito e di multiproprietà:

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“Che tipo è Claudio Lotito? Posso parlare solo del Lotito di 20 anni fa perchè quello attuale, non lo conosco. L’ultima volta che si siamo sentiti è stato nell’estate del 2022, quando mi telefonò per propormi alcuni calciatori tra i quali Cicerelli che poi abbiamo rpeso. Non mi ha cercato in questa fase che lo ha visto acquisire la Reggina, né io ho cercato lui. In quell’anno alla Lazio lui era appena divenuto proprietario e presidente, in una situazione infernale. Lui è un presidente sui generis. Ho sempre detto che Lotito è un grande, nel suo genere. Ma non ho mai capito qual è il suo genere. Sicuramente vive di sfide”.

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Il futuro della società

“Se tutti gli accordi verranno mantenuti, non solo quelli di Lotito per la parte sportiva ma anche di chi ha assunto impegni verso il politico e l’imprenditore romano, sono convinto che la proprietà Lotito darà grosse soddisfazioni in termini di risultati. Non so dove io sarò e non so se interessa a tutti, ma oggi mi chiedo cosa sarà della Reggina tra cinque anni? In che condizioni sarà dal punto di vista patrimoniale? Vi ricordo che la Salernitana è vero che ha fatto una cavalcata dai dilettanti alla serie A, ma dopo Lotito, adesso annaspa in Serie C.

Sulla multiproprietà bisogna vedere cosa succederà in politica. Credo che i presidenti abbiano forti ragioni per farsi ascoltare. De Laurentiis e Lotito non sono proprietari di due entità minori. Uno ha la deroga, l’altro la potrà avere. Personalmente, non sono d’accordo col principio della multiproprietà. Ricorderete che Lotito è stato costretto a liberarsi di un patrimonio come la Salernitana. Non bisogna mettere l’imprenditore nelle condizioni di perdere capitali”.