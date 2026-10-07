Coppa Italia: Nuova Igea-Reggina, la probabile formazione amaranto

Se la Coppa Italia rappresenti, in questo momento, un disturbo o una possibilità di immediato riscatto dopo la prima sconfitta stagionale della Reggina, lo scopriremo soltanto al termine della partita. Intanto mister Marchionni ha scelto di lasciare a riposo diversi calciatori che nelle prime giornate abbiamo visto con maggiore continuità nella formazione titolare. Una decisione abbastanza prevedibile, soprattutto considerando il peso della sfida di domenica pomeriggio, quando al Granillo arriverà una Vibonese lanciata e distante appena due punti dagli amaranto.

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La gara di Coppa, però, può diventare anche un banco di prova utile per chi finora ha trovato meno spazio e per verificare eventuali soluzioni alternative. Non è escluso che il tecnico possa pensare a qualche modifica sul piano tattico, anche se al momento questa resta soltanto un’ipotesi (3-4-3). Di certo, dopo il ko contro il Trapani, la Reggina è chiamata a fornire una risposta. Prima in Coppa Italia, poi soprattutto in campionato.

REGGINA: Madia; R. Girasole, D. Girasole, Baldan; Specker, Laaribi, Rotulo, Porcino; Alma, Guida; Jallow. All. Marchionni