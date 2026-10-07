Reggina-Vibonese: autobus gratuito a disposizione dei tifosi rossoblù. I dettagli

L’amministratore unico dell’U.S. Vibonese Calcio, Cosimo Vullo, mette a disposizione della tifoseria rossoblù, a titolo completamente gratuito, un autobus per la trasferta di Reggio Calabria contro la Reggina.

L’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere i tanti appassionati che seguono la squadra anche lontano dal “Luigi Razza” e di favorire una presenza numerosa e compatta al fianco dei ragazzi di mister Salvatore Marra.

Per consentire una migliore organizzazione del viaggio, le richieste di adesione dovranno pervenire alla segreteria dello stadio “Luigi Razza” entro le ore 16 di venerdì 9 ottobre.

I dettagli su luogo di ritrovo e orario di partenza saranno comunicati al momento dell’adesione. Le richieste verranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili.

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