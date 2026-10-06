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Coppa Italia, Nuova Igea-Reggina: i convocati amaranto. Fuori tanti big

Sono 21 i convocati e si rivedono anche Franchini e Reis

06 Ottobre 2026 - 20:47 | Comunicato

Marco Marchionni Allenatore Reggina ()

Sono 21 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Nuova Igea Virtus-Reggina, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D 2026/2027 ed in programma mercoledì 7 ottobre allo stadio Carlo Stagno D’Alcontres-Barone, con calcio d’inizio alle ore 15:00.

Di seguito, l’elenco completo.

Convocati Reggina Nuova Igea Coppa

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