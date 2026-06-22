Elettra Lamborghini ‘chiude’ i Calanchi di Palizzi – FOTO

Dopo anni di accesso libero e scatti social, il proprietario ha deciso di proteggere il sito con una recinzione

I Calanchi di Palizzi off limits. Da qualche giorno il suggestivo “paesaggio lunare” della Costa dei Gelsomini, a pochi metri dalla Strada Statale 106, è stato delimitato da una recinzione con filo spinato. Lungo il perimetro sono stati affissi diversi cartelli con la scritta: “Attenzione filo spinato”.

Un sito protetto e fragile

I Calanchi di Palizzi rappresentano uno degli scenari naturali più particolari della provincia di Reggio Calabria. L’area è riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario, per la sua biodiversità e per il valore geologico delle sue formazioni, risalenti a oltre 3 milioni di anni fa.

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Nonostante il valore ambientale, negli ultimi anni il sito è stato raggiunto da moltissimi visitatori. In tanti lo hanno scelto come set naturale per foto, video e contenuti social, invadendone notte e giorno l’intera area. Un flusso continuo che, evidentemente, ha contribuito alla decisione di limitarne l’accesso.

La scelta del proprietario

L’area ricade infatti in una proprietà privata. Dopo anni di accesso libero, il proprietario ha deciso di intervenire per tutelare maggiormente il sito, installando la recinzione e impedendo l’ingresso non autorizzato.

Una scelta destinata, probabilmente, a far discutere, soprattutto perché i Calanchi sono diventati nel tempo uno dei luoghi più fotografati e riconoscibili della costa jonica reggina.

L’ultima visita social di Elettra Lamborghini

Tra le ultime presenze note ai Calanchi c’è quella di Elettra Lamborghini. Qualche settimana fa la cantante e conduttrice aveva scelto proprio questo scenario per lanciare sui social la finale del programma The Unknown, accompagnando il post con un “Grazie Calabria”.

Le immagini erano diventate virali, portando ancora una volta l’attenzione nazionale su Palizzi e sul suo paesaggio unico.

Oggi, però, quel luogo non è più raggiungibile come prima. E quella visita resta, almeno simbolicamente, una delle ultime grandi apparizioni social dei Calanchi prima della chiusura.