Clamoroso: a 46 anni Ronaldinho torna a giocare e sceglie l’Italia

Riparte dalla serie C. Andrà in ritiro con la squadra e sarà a disposizione dello staff tecnico fin dal precampionato

“Con l’America incollata a seguire il mondiale a stelle e strisce, proprio dagli States arriva una clamorosa notizia di mercato: Ronaldinho riparte dalla Serie C e firmerà un accordo con l’ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani. Un vero colpo ad effetto che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. “Nuovi colori, stesso sorriso – dice il giocatore brasiliano -. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna”.

Dopo aver sfiorato la promozione nello scorso campionato la squadra romagnola si presenta quindi ai nastri di partenza del prossimo campionato non solo con grandissime ambizioni, ma anche inserendo nel proprio roster un giocatore che ha fatto la storia del calcio, pronto per dare il proprio contributo sul campo nonostante i 46 anni compiuti lo scorso marzo. Ronaldinho andrà in ritiro con la squadra e sarà quindi a disposizione dello staff tecnico fin dal precampionato”.

fonte: gazzetta.it