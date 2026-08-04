City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Sagra della melanzana e parmigiana record: info e menù

Torna la Sagra della melanzana promossa da Nuova Solidarietà. Parmigiana da record, musica dal vivo e un ricco menù l'8 e 9 agosto

04 Agosto 2026 - 08:56 | Comunicato

Sagra Melanzana Record

Torna la Sagra della melanzana sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. Grazie a Nuova Solidarietà e alla sua storica equipe di cucina, anche quest’anno si preparerà una parmigiana da record da quasi 400 kg in una super padella pronta ad accogliere la curiosità e l’appetito dei cittadini.

L’evento legato alla tradizione locale promosso e organizzato da Nuova Solidarietà per sostenere le attività sociali e di volontariato legate alla Casa della Solidarietà “Pasquale Rotatore”.

Inaugurazione prevista per le ore 19.30, e per entrare non è necessaria la prenotazione, (richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine), grazie alla diponibilità di ampia area parcheggio.

Oltre agli spazi e attività dedicati ai bambini, la novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza di Video e Radio Touring che con gli speaker a bordo della Walking Radio animeranno le due serate, accompagnando l’intrattenimento delle due serate, con approfondimenti interviste e retroscena di quello che è diventato un irrinunciabile appuntamento gastronomico per turisti e utenti.

Protagonista indiscussa della sagra è ovviamente lei, la melanzana, regina dell’orto estivo e ingrediente versatile capace di conquistare ogni palato. Il menù previsto include:

  • Pasta fresca alla norma
  • Parmigiana di melanzane
  • Polpetta di melanzane
  • Arancino
  • Melanzana grigliata panata
  • Dadolata
  • Salsiccia
  • Pane
  • Acqua o vino
  • Anguria e dolce a base di melanzana

Il tutto accompagnato da spettacoli musicali e folkloristici che animeranno le due serate, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Cucina
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?