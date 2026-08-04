Sagra della melanzana e parmigiana record: info e menù

Torna la Sagra della melanzana promossa da Nuova Solidarietà. Parmigiana da record, musica dal vivo e un ricco menù l'8 e 9 agosto

Torna la Sagra della melanzana sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. Grazie a Nuova Solidarietà e alla sua storica equipe di cucina, anche quest’anno si preparerà una parmigiana da record da quasi 400 kg in una super padella pronta ad accogliere la curiosità e l’appetito dei cittadini.

L’evento legato alla tradizione locale promosso e organizzato da Nuova Solidarietà per sostenere le attività sociali e di volontariato legate alla Casa della Solidarietà “Pasquale Rotatore”.

Inaugurazione prevista per le ore 19.30, e per entrare non è necessaria la prenotazione, (richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine), grazie alla diponibilità di ampia area parcheggio.

Oltre agli spazi e attività dedicati ai bambini, la novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza di Video e Radio Touring che con gli speaker a bordo della Walking Radio animeranno le due serate, accompagnando l’intrattenimento delle due serate, con approfondimenti interviste e retroscena di quello che è diventato un irrinunciabile appuntamento gastronomico per turisti e utenti.

Protagonista indiscussa della sagra è ovviamente lei, la melanzana, regina dell’orto estivo e ingrediente versatile capace di conquistare ogni palato. Il menù previsto include:

Pasta fresca alla norma

Parmigiana di melanzane

Polpetta di melanzane

Arancino

Melanzana grigliata panata

Dadolata

Salsiccia

Pane

Acqua o vino

Anguria e dolce a base di melanzana

Il tutto accompagnato da spettacoli musicali e folkloristici che animeranno le due serate, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.