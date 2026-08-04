Reggina: rosa ancora incompleta. L’organico attuale reparto per reparto

La lista dei convocati che oggi sta svolgendo il ritiro a Cantalupa, comprende 19 giocatori. Un numero ancora lontano da quello che poi sarà l’organico definitivo e che conferma come il mercato della Reggina sia ancora in piena evoluzione. I giovani attualmente presenti sono otto. A questi se ne aggiungeranno altri, sicuramente almeno altri due portieri.

Reggina, difesa ancora da completare

Partiamo dalla difesa. Marchionni può contare sugli under De Mori, Fazio, Rosario Girasole e Runza, oltre agli over Domenico Girasole e Verduci. Su quest’ultimo circolano voci riguardo una possibile cessione, ma in questo momento è l’unico Over mancino in organico ed è chiaro che proprio in questo reparto si attendono altre movità. Da settimane si parla di Lancini, comunque destro di piede, ma ancora nessuna comunicazione da parte del club.

Il centrocampo è il reparto più avanti

Il reparto al momento più completo sembra essere il centrocampo. Abonckelet, Franchini e Laaribi rappresentano già una base importante per il nuovo progetto amaranto. A questi si aggiungono calciatori più offensivo e che possono ricoprire più ruoli come Rotulo e Guida, e poi l’annuncio atteso a breve che riguarda Acquadro. Si è liberato qualche giorno fa dalla Scafatese, ha già preso casa a Reggio. Ieri vi raccontavamo del contatto con Nicolò Bianchi, che al momento è rimasto tale.

Sempre sulla mediana, gli esterni a sinistra presenti sono i classe 2008 Pisano e Palmieri, insieme all’Over Porcino, quest’ultimo utilizzabile in più ruoli. Sulla fascia destra, invece, Marchionni può contare su Specker, anche lui del 2008, e Baggi.

In attacco attesi i colpi più importanti

È il reparto offensivo quello in cui il lavoro da fare resta maggiore. Al momento ci sono Alma, Di Grazia e Guida, con l’ex Savoia capace di ricoprire più ruoli in quella zona di campo. Come per Verduci anche su Di Grazia si parla di possibile partenza, ma non è scontata. Alla rosa mancano è evidente manchino almeno due centravanti, i classici colpi che la tifoseria in generale attende con maggiore curiosità. I nomi dei calciatori contattati sono di spessore (vedi Patierno), ma ad oggi non si registrano novità.