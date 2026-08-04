Calcio, clamoroso: il grande dirigente Walter Sabatini riparte dalla serie D

“Walter Sabatini ritorna alla Pro Patria. Un annuncio a sorpresa, pubblicato sul profilo Instagram del club, che ricollega il dirigente ai colori biancoblù a distanza di oltre 40 anni (visto che si era ritirato da giocatore con la maglia dei lombardi nella stagione 1983/1984). Sabatini ricoprirà un importante ruolo istituzionale in società, che ripartirà dalla Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione. Si tratta della sua prima esperienza dopo aver concluso la sua avventura alla Salernitana due anni fa.

La carriera del dirigente

“Walter Sabatini ha vestito la maglia biancoblù nella stagione 1983/84, collezionando 29 presenze e 3 gol nel campionato di Serie C2. All’epoca era un attaccante tecnico e versatile, con un passato in Serie A con la Roma e in Serie B con il Varese, prima di chiudere la carriera da calciatore. È però dietro una scrivania che Sabatini ha scritto le pagine più importanti della sua storia calcistica. Talent scout tra i più apprezzati del panorama italiano, ha contribuito alla crescita di campioni come Alessandro Nesta, Marco Di Vaio, Javier Pastore e Paulo Dybala, costruendosi una reputazione internazionale grazie al suo intuito nella scoperta dei talenti. Ora il ritorno alla Pro Patria chiude simbolicamente un cerchio”.

fonte: sport.sky.it