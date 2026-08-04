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Ponte Calopinace, Reggio Futura: ‘Per 11 anni il monumento ai ritardi. Ora il cambio di passo”

Il gruppo consiliare Reggio Futura accoglie con grande soddisfazione l’annuncio della ripresa dei lavori: "Il 9 ottobre il simbolo di una città che riparte"

04 Agosto 2026 - 10:19 | Comunicato

ponte calopinace reggio calabria ()

«Il Ponte sul Calopinace era diventato il monumento ai ritardi – dichiarano Daniele Romeo, Maria Luisa Curatola e Marco Parisi – Il 9 ottobre diventerà il monumento a un cambio di passo. Per undici anni abbiamo assistito all’inaugurazione delle promesse; adesso inauguriamo un’opera. Ed è esattamente questa la differenza che i reggini aspettavano».

Per Reggio Futura, il completamento del ponte rappresenta molto più della conclusione di un cantiere: è il segnale concreto di un nuovo metodo di governo, fondato sulla capacità di risolvere i problemi e portare a termine le opere attese dalla città.

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«I cittadini – proseguono Romeo, Curatola e Parisi – sapranno giudicare chi, per oltre un decennio, ha lasciato quest’opera incompiuta e chi, invece, ha avuto il coraggio e la determinazione di sbloccarla. Noi non siamo interessati alle polemiche, ma ai risultati. Reggio ha perso troppo tempo e troppe occasioni. Adesso è il momento di recuperare quel tempo con i fatti».

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Il gruppo Reggio Futura, quindi, esprime il proprio plauso al sindaco Francesco Cannizzaro e all’Amministrazione comunale per aver impresso un’accelerazione decisiva a un’infrastruttura strategica per la mobilità e per lo sviluppo della città.

«Il 9 ottobre – conclude il gruppo di Reggio Futura – non sarà soltanto il giorno dell’inaugurazione di un ponte: sarà la dimostrazione che Reggio Calabria può finalmente tornare a misurare la politica sulle opere concluse e non sulle promesse annunciate».

Reggio Futura

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