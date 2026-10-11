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Reggina-Vibonese: la probabile formazione amaranto. Qualche cambio nell’undici iniziale

La necessità di rialzare subito la testa e la possibilità di allungare in classifica

11 Ottobre 2026 - 00:30 | Redazione

Reggina Marco Baldan

Dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, la Reggina si presenta al Granillo con un solo obiettivo, tornare a vincere. L’avversario non è quello ideale, o forse si. Il confronto è con la seconda in classifica Vibonese, la formazione più in forma del momento, collocata a soli due punti dagli amaranto. Quale migliore occasione quindi per dimostrare di essere veramente i più forti. Marchionni dovrebbe cambiare qualcosa nell undici iniziale.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Baldan; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida (Alma), Magrassi. All. Marchionni

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RegginaReggio Calabria Calcio
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