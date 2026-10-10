Reggio in Jazz 2026, cinque serate all’Odeon tra grandi artisti e sonorità internazionali

L’associazione culturale «Naima», desiderosa, anche nel 2026, d’offrire, ad appassionati e curiosi, sonorità internazionali, artisti di livello mondiale e un’atmosfera unica, lancia, al grido di «Cinque serate di grande jazz, un’emozione diversa», la sedicesima edizione del Festival «Reggio in Jazz».

Cinque, dunque, saranno gli appuntamenti: tutti prenderanno vita sul proscenio del reggino Cine Teatro Odeon.

Il 17 ottobre l’apertura con Flavio Boltro

Il sipario per la prima volta si spalancherà il 17 ottobre, alle ore 21,15: Flavio Boltro, uno dei più apprezzati e massimi rappresentanti trombettisti, protagonista indiscusso della scena jazz internazionale, unitamente ad altri tre fantastici musicisti, darà vita ad un quartetto Tributo a Miles Davis, proprio a cent’anni dalla nascita e a trentacinque dalla morte del trombettista e compositore statunitense jazz.

Il 31 ottobre a calcare il palcoscenico dell’Odeon saranno gli High Five 5et, un quintetto celebre per la straordinaria energia legata al linguaggio hard bop, per la compattezza del suono e per aver accompagnato Mario Biondi nel famosissimo album di debutto del 2006, Handful of Soul.

Giovanna Famulari e il progetto «Women»

Il 14 novembre s’esibirà, invece, la violoncellista e pianista Giovanna Famulari. Il suo quartetto proporrà il progetto «Women», un viaggio musicale e letterario nel tempo dedicato ad alcune delle più luminose testimonianze artistiche femminili caratterizzate da una forte emotività e da un’intensità espressiva che rivelano le loro personalità e la pluralità dei loro destini, percorrendo i territori più lontani senza avere paura di avventurarsi dove non si è mai stati, dove le proprie certezze non crollano.

Il 28 novembre Eclectric Jazz Trio e Frank Gambale All Star Group

Il 28 novembre, invece, ad aprir la serata sarà l’Eclectric Jazz Trio. Composto dai calabresi Vincenzo Baldessarro al contrabbasso, Giancarlo Mazzù alla chitarra e Carlo Caligiuri alla batteria, nato all’interno dei Corsi di Musica Jazz del reggino Conservatorio Cilea, di cui i tre musicisti sono docenti di lunga data, il Trio proporrà un programma che spazierà dalle sonorità tradizionali dei grandi standards jazz a composizioni originali in cui il linguaggio verrà attualizzato con sonorità contemporanee e contaminazioni funky, nu-jazz ed R&B. Quindi, toccherà al Frank Gambale All Star Group regalare una proposta di assoluto rilievo internazionale in grado di coniugare innovazione tecnica, riconoscibilità stilistica e forte capacità di richiamo. Senza scordar che Gambale è uno degli innovatori più influenti della chitarra moderna.

La chiusura il 4 dicembre

Ultimo appuntamento del «Reggio in Jazz 2026» il 4 dicembre: Stefania Tallini 5et con special guest Stefano Di Battista al sax e Franco Piana al flicorno. La Tallini, appartenente ad una generazione del jazz italiano che varca i confini degli altri generi inventando una musica totale, presenterà, per la prima volta a Reggio Calabria questo esclusivo quintetto: imperdibile occasione per quanti amano il jazz. Ma pure per i curiosi!

E se la manifestazione, patrocinata dal Consiglio Regionale della Calabria, nasce, come sottolineano i promotori Giuseppe Tuffo e Antonio Maida, «grazie al contributo della Fondazione Carical, abbonamenti e biglietti possono esser comperati attraverso i consueti circuiti di vendita, nonché, a partir da lunedì 12, fisicamente presso il bar Ritrovo libertà, via Santa Caterina D’Alessandria, 158, Reggio Calabria. In particolare: lunedì 12 e mercoledì 14 ottobre dalle ore 19 alle 21. Venerdì 16 ottobre, invece, dalle ore 12 alle ore 14. Sabato 17 ottobre, giornata d’esordio del festival Reggio in Jazz, la biglietteria, direttamente presso il Cine Teatro Odeon funzionerà a partire dalle ore 18».