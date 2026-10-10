Caro carburanti, Madeo: “Regione Calabria chiarisca modalità e tempistiche di accesso ai fondi”

“Oggi Cosenza, ieri San Marco Argentano, nei giorni precedenti Vibo, Spezzano Albanese e Cittadella. Le proteste montano in tutta la Calabria nell’indifferenza del Governo Centrale. I nostri agricoltori sono in ginocchio, le famiglie disperate. Recarsi a lavoro con mezzi propri costa il doppio rispetto a prima così come fare la spesa sta diventando un privilegio di pochi”.

E’ quanto afferma in una nota la consigliera regionale di opposizione Rosellina Madeo.

“Cosa stiamo aspettando? La Giunta chiarisca sui criteri di assegnazione dei fondi per sostenere le imprese, le modalità di accesso, gli importi e ascolti i protagonisti della protesa in Commissione Agricoltura per adottare provvedimenti mirati che vadano davvero a sostegno della categoria. Il caro carburanti sta distruggendo il nostro tessuto economico e sta colpendo le aziende tutte esattamente allo stesso modo. Vogliamo capire chi otterrà cosa e soprattutto le tempistiche. Non ci sono imprese di serie A ed imprese di serie B, occorre far conoscere dunque come verranno ripartiti i 15 milioni di euro destinati al caro carburanti che, in Italia, sta raggiungendo cifre tra le più alte d’Europa.

In una Calabria che sta annaspando ogni giorno può fare la differenza. Se annunci e reel corrono veloci, i provvedimenti, purtroppo, non tengono lo stesso passo.

Le nostre aziende agricole, già provate dall’aumento dei costi dell’energia e dei fertilizzanti, hanno bisogno di serie politiche di contenimento del gasolio agricolo.

In una regione come la nostra, isolata, con una geografia complessa ed un’economia trainata essenzialmente dall’agricoltura, intervenire con ritardo significherebbe compromettere la tenuta economica delle imprese fino a quella delle famiglie”, conclude Madeo.