Reggina, Rossetti: ‘C’è delusione, rammarico, ma dobbiamo ripartire’

Pareggio deludente al Granillo per la Reggina, ma assolutamente meritato per la Vibonese che forse in parità numerica avrebbe potuto anche giocare per vincerla. Trenta minuti a disposizione per Magrassi e compagni per sfruttare l’uomo in più, ma in tutto questo tempo si è riusciti a fare solo confusione con il tecnico che ha buttato dentro tutti gli attaccanti a disposizione, ma con scarsissimi risultati. Rossetti ai microfoni di radio Febea: “C’è poco da dire, tanto rammarico.Volevamo vincerla per dare un segnare. Neanche in dieci siamo riusciti a trovare il gol, c’è delusione ma dobbiamo ripartire. Mi sento bene, oggi non posso essere felice perchè non abbiamo raggiunto il risultato.

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Siamo partiti bene in questo campionato, adesso da due partite stiamo incontrando delle difficoltà. Bisogna essere forti mentalmente, l’organico è forte e poi c’è un tifo grandioso che ci segue sempre. Non so cosa sia mancato, forse la giocata di qualcuno, nessuno è riuscito a farla e quindi non si sono state create occasioni per fare gol. Ogni partita è cruciale perchè vale tre punti non le prossime due. Vestiamo una grande maglia e di conseguenza le aspettative sono alte. Tutte le partite saranno importanti. Qui mi trovo benissimo, ho scelto la Reggina, la maglia, la tifoseria non la categoria. Conoscevo mister Marchionni, ma adesso contano solo i risultati”.