Strade crollate e servizi in difficoltà: Melito dichiara lo stato di emergenza locale

Un provvedimento che arriva a pochi giorni dalle precipitazioni eccezionali che hanno messo in ginocchio diverse zone del territorio, causando cedimenti stradali, accumuli di fango e detriti e gravi disagi alla circolazione

Il Comune di Melito di Porto Salvo ha dichiarato lo stato di emergenza locale a seguito della violenta ondata di maltempo che, tra il 9 e il 10 ottobre, ha provocato ingenti danni sul territorio comunale.

La decisione è stata assunta dalla Giunta guidata dal sindaco Annunziato Nastasi, con la deliberazione numero 187 del 12 ottobre 2026, approvata con voto favorevole di tutti i componenti presenti e dichiarata immediatamente eseguibile.

Un provvedimento che arriva a pochi giorni dalle precipitazioni eccezionali che hanno messo in ginocchio diverse zone del territorio, causando cedimenti stradali, accumuli di fango e detriti e gravi disagi alla circolazione.

Strade impraticabili, danni alle infrastrutture e problemi ai servizi

Il quadro tracciato dall’Amministrazione comunale nella delibera conferma la gravità delle conseguenze del maltempo.

Le piogge hanno provocato cedimenti strutturali di diversi tratti stradali, rendendo alcune carreggiate impraticabili e imponendo l’adozione di provvedimenti urgenti di interdizione al traffico veicolare e pedonale.

Non soltanto viabilità. Nel documento vengono segnalate anche criticità alla rete idrica, al sistema fognario e alla pubblica illuminazione, con conseguenze che hanno interessato infrastrutture e servizi essenziali.

Fin dalle prime ore dell’emergenza sono intervenuti la Polizia Locale, il personale dell’Ufficio Tecnico Manutentivo, i volontari delle associazioni di Protezione Civile e, in alcune situazioni, mezzi meccanici messi a disposizione da imprese operanti sul territorio.

Il Centro Operativo Comunale (COC), attivato il 9 ottobre, ha coordinato le attività di emergenza e prevenzione per fronteggiare i rischi derivanti dalle precipitazioni.

Il Comune chiede il riconoscimento dello stato di emergenza e risorse straordinarie

Con la delibera del 12 ottobre, l’Amministrazione ha formalizzato la dichiarazione dello stato di emergenza locale e di calamità naturale per gli eventi del 9 e 10 ottobre, chiedendo l’intervento delle istituzioni regionali e nazionali.

L’obiettivo è ottenere il riconoscimento dello stato di emergenza da parte delle autorità competenti e l’attivazione delle procedure necessarie al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese e infrastrutture pubbliche.

Nel provvedimento il Comune evidenzia la necessità di risorse e interventi straordinari per affrontare le conseguenze degli eventi alluvionali, procedere alla messa in sicurezza delle aree danneggiate e ripristinare le infrastrutture compromesse.

L’ente sottolinea inoltre che dovrà sostenere fin da subito spese ingenti, per le quali ritiene indispensabile il sostegno economico dello Stato e della Regione Calabria.

La dichiarazione comunale rappresenta dunque il primo passaggio formale: il riconoscimento dello stato di emergenza da parte delle autorità sovraordinate è stato richiesto, ma non risulta ancora concesso dalla delibera.

Al via la conta dei danni: verifiche su tutto il territorio

Un altro aspetto centrale del provvedimento riguarda la ricognizione delle conseguenze del maltempo.

Gli uffici comunali, in collaborazione con il Centro Operativo Comunale, sono stati incaricati di procedere alla quantificazione dei danni, attraverso la predisposizione di una relazione tecnica corredata dalla documentazione fotografica e amministrativa.

L’entità economica complessiva dei danni, al momento, non è stata ancora definita. Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire il quadro delle criticità e individuare gli interventi necessari.

La delibera prevede inoltre la trasmissione del provvedimento alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Regione Calabria, al Dipartimento nazionale della Protezione Civile e agli altri enti competenti.