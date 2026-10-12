Reggio, DesTEENazione rilancia con nuove attività e tirocini per i ragazzi

Studio, creatività, sostegno alle famiglie e nuove opportunità per i giovani nella programmazione 2026–2027

Uno spazio dove studiare, incontrarsi, coltivare passioni, scoprire talenti e trasformare le proprie idee in progetti concreti.

È questa la visione che accompagna la programmazione 2026–2027 di DesTEENazione – Desideri in Azione, lo Spazio Multifunzionale di via Cardinale Portanova 184, dedicato agli adolescenti e ai giovani dagli 11 ai 21 anni DAL LUNEDÌ AL SABATO con accesso gratuito e libero in qualsiasi momento della giornata.

Promosso dal Comune di Reggio Calabria, attraverso il Settore Welfare, nell’ambito del programma nazionale sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La nuova programmazione rafforza una precisa visione: DesTEENazione non è soltanto un luogo nel quale partecipare ad attività organizzate, ma uno spazio da vivere e costruire insieme, dove gli interessi, le passioni e i desideri dei ragazzi diventano il punto di partenza per nuove esperienze educative, culturali e sociali.

Dallo Spazio Studio ai desideri dei ragazzi

In coerenza con gli indirizzi ministeriali del progetto, uno degli elementi centrali della programmazione invernale sarà lo Spazio Studio, pensato non soltanto per offrire opportunità di studio libero e accompagnato, ma anche come luogo quotidiano di incontro, ascolto e socializzazione.

Da qui prenderanno forma ulteriori proposte, costruite valorizzando gli interessi e le attitudini dei giovani: il Club del Libro, dedicato alla lettura e al confronto, e un presidio continuativo di laboratori creativi ed espressivi, con particolare attenzione al teatro, inteso come strumento per sviluppare comunicazione, consapevolezza emotiva, collaborazione e capacità di relazione.

L’obiettivo è offrire occasioni per vivere il tempo libero in modo significativo, lasciando ai ragazzi la possibilità di proporre nuove attività, condividere passioni e diventare protagonisti delle esperienze che li riguardano.

Un’équipe multidisciplinare che ascolta, accompagna e valorizza

A caratterizzare DesTEENazione è soprattutto il suo approccio socioeducativo, fondato sul lavoro di un’équipe multidisciplinare che condivide una visione e un metodo educativo comune.

Ascoltare, osservare, comprendere e accompagnare non sono semplicemente atteggiamenti di disponibilità, ma strumenti professionali attraverso i quali lo staff costruisce relazioni di fiducia, riconosce bisogni e potenzialità e sostiene i giovani nella realizzazione delle proprie idee.

L’intento è promuovere autonomia, responsabilità, consapevolezza di sé e capacità di vivere positivamente le relazioni con gli altri, riconoscendo ogni ragazzo non soltanto come destinatario di servizi, ma come persona portatrice di risorse, talenti e possibilità.

Sostegno educativo e psicologico anche per le famiglie

Tra le priorità del nuovo anno trova particolare rilievo l’accompagnamento alla genitorialità, attraverso interventi di sostegno educativo e psicologico rivolti alle famiglie.

I genitori potranno rivolgersi allo Spazio per chiedere ascolto e supporto, condividere difficoltà legate alla crescita dei figli e ricevere un accompagnamento professionale finalizzato a migliorare la comunicazione, affrontare i conflitti e rafforzare la qualità delle relazioni familiari.

Un’opportunità pensata non soltanto per le situazioni di difficoltà, ma anche per sostenere il ruolo educativo dei genitori e promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare.

Laboratori dei mestieri, orientamento e tirocini retribuiti

Un altro importante ambito di sviluppo riguarda l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro.

Sono in programma i Laboratori dei Mestieri, con l’imminente avvio di un corso formativo per manager di sala, finalizzato a far conoscere competenze e opportunità professionali nel settore dell’accoglienza e della ristorazione.

Parallelamente, sarà dato nuovo impulso allo Sportello di Orientamento al Lavoro, per accompagnare i giovani nella scoperta delle proprie attitudini, nella valorizzazione delle competenze e nella conoscenza delle opportunità formative e professionali.

Particolare attenzione sarà dedicata all’attivazione continuativa dei Tirocini di Inclusione, rivolti ai ragazzi dai 16 ai 21 anni, che prevedono un’indennità di 400 euro mensili e un percorso di accompagnamento educativo volto a favorire autonomia, responsabilità e avvicinamento al mondo lavorativo.

Educativa di strada: dai desideri dei giovani alla rigenerazione dei quartieri

DesTEENazione sviluppa la propria azione educativa anche oltre la sede, attraverso un’équipe multidisciplinare di educativa di strada che incontra adolescenti e giovani nei luoghi informali di aggregazione, nelle piazze, nei quartieri e negli spazi della loro quotidianità.

Un lavoro che non si limita alla presenza sul territorio, ma punta a costruire relazioni di fiducia, raccogliere desideri e proposte, stimolare la partecipazione alla vita dei luoghi frequentati dai ragazzi e accompagnarli nella progettazione di iniziative culturali, ricreative ed eventi territoriali.

Particolare rilievo assume il percorso di individuazione di luoghi da rigenerare in tre aree del Comune di Reggio Calabria, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella valorizzazione degli spazi comuni, trasformandoli in occasioni di incontro, espressione e partecipazione attiva alla vita dei quartieri.

L’educativa di strada diventa così uno strumento per riconoscere i giovani come protagonisti del territorio, capaci non soltanto di abitare gli spazi della città, ma anche di immaginarli, ripensarli e contribuire a renderli più vivi e condivisi.

Proseguirà inoltre l’esperienza dei progetti Get Up, che coinvolgono gli studenti degli istituti scolastici individuati dal Settore Welfare nell’ideazione e nella realizzazione di iniziative di utilità sociale, promuovendo cittadinanza attiva, responsabilità e partecipazione.

È questa la dimensione più ampia del progetto: favorire il passaggio “Dall’Io al Noi”, accompagnando i giovani a trasformare desideri individuali in progettualità collettive e contribuendo alla costruzione di una città sempre più attenta alle nuove generazioni.

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Uno spazio aperto alla città: l’invito a partecipare e a proporre

DesTEENazione rinnova il proprio invito agli adolescenti, ai giovani, alle famiglie, alle scuole, alle associazioni, agli enti del Terzo Settore, ai professionisti, alle imprese e a tutti i cittadini interessati a conoscere lo Spazio e contribuire alla sua crescita.

La comunità è invitata a visitare DesTEENazione, condividere competenze, proporre laboratori, esperienze culturali, artistiche, sportive e formative, costruendo opportunità che possano incontrare e valorizzare i desideri dei ragazzi.

Ai giovani l’invito è a portare le proprie idee e passioni; alle famiglie a trovare uno spazio di ascolto e accompagnamento; alla comunità a mettere a disposizione esperienze, risorse e opportunità.

Perché DesTEENazione vuole essere soprattutto questo: un luogo nel quale i desideri dei giovani incontrano le possibilità offerte dal territorio e diventano occasioni concrete di crescita, partecipazione e futuro.

Lo Spazio Multifunzionale DesTEENazione si trova in via Cardinale Portanova 184, a Reggio Calabria, ed è aperto dalle ore 12:30 alle 19:30.