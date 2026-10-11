Myenergy Viola, vittoria al cardiopalma! Espugnato il campo della Rucker San Vendemiano

C’era da riscattare la brutta sconfitta interna subita una settimana fa contro Fiorenzuola. La Myenergy Viola risponde presente e conquista una vittoria pesantissima sul campo della Rucker San Vendemiano, imponendosi per 83-85 al termine di una partita che nell’ultimo quarto si è trasformata in una vera e propria battaglia di nervi. I neroarancio conducono per gran parte dell’incontro, mostrando personalità e gestendo il vantaggio nei primi tre quarti. Poi, quando la gara sembra ormai sotto controllo, arriva la furiosa reazione dei padroni di casa.

Viola, tre quarti di autorità. Poi la grande paura

La squadra di coach Carrea parte con il piede giusto, chiudendo il primo quarto avanti 21-25. Il vantaggio aumenta prima dell’intervallo lungo, con la Viola che va negli spogliatoi sul 40-48. Anche al rientro sul parquet i neroarancio mantengono il controllo della partita, arrivando all’ultimo intervallo sul 61-70, con nove punti di margine e la sensazione di poter amministrare il risultato. Nell’ultimo periodo sale in cattedra Da Campo, autentico trascinatore della Rucker San Vendemiano. Una serie di triple riaccende il pubblico di casa e permette ai padroni di casa di recuperare punto dopo punto, fino ad arrivare a una sola lunghezza dalla Viola.

Il finale diventa incandescente. La squadra reggina sembra accusare il colpo, ma nel momento più delicato arriva il timeout di coach Carrea, fondamentale per interrompere l’inerzia degli avversari e restituire lucidità ai suoi giocatori. A prendersi la responsabilità dei possessi decisivi è Taflay, che con un canestro da due punti e un tiro libero permette alla Viola di staccarsi nuovamente a pochi secondi dalla sirena.

La Rucker non molla, ma il tentativo di rimonta non si completa. Finisce 83-85. Per i neroarancio una vittoria sofferta, conquistata con il cuore e con i nervi saldi nel momento decisivo. Grande prestazione di Love che mette a referto 20 punti.

Il punteggio dei quarti

Primo quarto: 21-25

21-25 Secondo quarto: 40-48

40-48 Terzo quarto: 61-70

61-70 Finale: 83-85

Una vittoria che vale molto più dei due punti in classifica. Dopo lo scivolone contro Fiorenzuola, la Myenergy Viola ritrova il successo e dimostra di saper reagire anche quando la partita si complica. Resta qualche sofferenza di troppo nell’ultimo quarto, ma questa volta il finale sorride ai reggini.

Il tabellino

Rucker San Vendemiano–Myenergy Reggio Calabria 83-85 (21-25,40-48,61-70,83-85)



San Vendemiano: Abega 24, Brekic 20, Da Campo 20, Onojaife 12, Barattini 4, Magro 3, Chapelli 0, Morici 0, Kekovic 0, Elia 0, Marangoni 0. Allenatore: Campanella

Myenergy Reggio Calabria: Love 20, Donadoni 12, Taflaj 10, Calvellini 10, Marini 9, Romeo 8, Markovic 8, Modou Diouf 4, Abati Toure 3, Clark 1. Allenatore: Carrea

Arbitri: Andretta di Udine, Corrias di Cordovado (PN)