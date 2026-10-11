Reggio, 80 anni dal voto alle donne: incontro targato ACLI tra memoria e diritti

L’iniziativa “80 anni di voce” ha riunito rappresentanti delle associazioni e giovani volontari per riflettere sul ruolo delle donne nella democrazia

Ricordare la conquista del diritto di voto femminile e riflettere sul ruolo delle donne nella democrazia: questo l’obiettivo dell’incontro «80 anni di voce», svoltosi venerdì 9 ottobre presso la sede delle ACLI di Reggio Calabria, in via Possidonea.



L’iniziativa, promossa dal Coordinamento Donne ACLI di Reggio Calabria, in collaborazione con il Distretto AMI di Reggio Calabria e GiovAMI, è stata curata dall’Avv. Giuseppina Marra, responsabile del Coordinamento Donne ACLI di Reggio Calabria e responsabile di GiovAMI distretto di Reggio Calabria.

Sono intervenuti la Dott.ssa Giamaica Puntillo, presidente nazionale di ACLI Colf APS; l’Avv. Anna Bellantoni, presidente del Distretto AMI di Reggio Calabria; Don Francesco Megale, Vicario per la carità e l’azione sociale e accompagnatore spirituale delle ACLI reggine; il Dott. Claudio Sergio Romanò, presidente provinciale ACLI di Reggio Calabria; e Nicole Vazzana, giovane volontaria del Servizio Civile.

Attraverso questa iniziativa, il Coordinamento Donne ACLI di Reggio Calabria, insieme al Distretto AMI di Reggio Calabria e a GiovAMI, ha inteso rinnovare l’impegno nella promozione della cultura della partecipazione, della cittadinanza attiva e delle pari opportunità, nella consapevolezza che una democrazia autentica si fonda sul riconoscimento dei diritti, sulla valorizzazione delle differenze e sull’effettiva possibilità, per tutte e tutti, di contribuire alle scelte collettive.