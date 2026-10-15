Reggio piange Elisabetta Gambello, La Strada: ‘Porteremo con noi l’esempio del tuo impegno’

La città di Reggio Calabria perde una figura di riferimento per i diritti sociali e civili, per il mondo del lavoro e per la cultura della parità. Elisabetta Gambello è stata una donna che, attraverso l’attività sindacale e l’impegno sociale, ha dato molto alla comunità reggina e al mondo della scuola, facendo della difesa dei diritti, della dignità del lavoro e della solidarietà una parte fondamentale del proprio percorso umano e professionale.

L’impegno di Elisabetta Gambello per i diritti e il mondo della scuola

Nel corso degli anni, ha saputo tradurre i propri ideali in un impegno concreto e quotidiano, mettendosi al fianco di chi chiedeva giustizia, di chi subiva le disuguaglianze e di chi aveva meno strumenti per far sentire la propria voce. Il suo impegno per la scuola, per i lavoratori e per una società più equa ha rappresentato una testimonianza di coerenza e partecipazione, nella convinzione che i diritti e la dignità delle persone vadano difesi ogni giorno, attraverso le scelte e le azioni di ciascuno.

Ma Elisabetta lascia un segno che va oltre le battaglie portate avanti e i ruoli ricoperti. A ricordarla saranno anche la sua energia, la sua allegria, la sua sensibilità e quella capacità di esserci per gli altri, di ascoltare e di farsi carico delle cause dei più deboli senza perdere la gentilezza e il sorriso. Qualità che hanno accompagnato il suo impegno e che resteranno nella memoria di chi l’ha conosciuta e ha condiviso con lei ideali e percorsi di vita.

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La Strada si stringe attorno alla famiglia di Elisabetta Gambello

Nella tristezza di questo momento, La Strada esprime la propria vicinanza alla famiglia di Elisabetta Gambello, ai suoi cari, alle tante amiche e ai tanti amici che ne piangono la scomparsa. A loro va il nostro abbraccio, insieme al pensiero riconoscente per una donna che ha lasciato un segno nella comunità reggina e nella vita di tante persone. Un’eredità che nel dolore della perdita può diventare conforto e continuare a vivere in chi raccoglierà il senso del suo esempio.