Reggio piange Elisabetta Gambello, il cordoglio della politica: ‘Una figura straordinaria’

La scomparsa di Elisabetta Gambello, storica sindacalista della Flc-Cgil e docente in pensione, continua a suscitare profondo cordoglio a Reggio Calabria.

Giusi Princi ricorda Elisabetta Gambello: “Una donna di scuola e appassionata sindacalista”

“La scomparsa di Elisabetta Gambello suscita profonda tristezza. Elisabetta era una donna di scuola, appassionata sindacalista e attivista, che ha sempre fatto dell’impegno sociale e civile i pilastri del proprio agire”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, esprimendo profondo cordoglio per la morte di Elisabetta Gambello, docente in pensione e sindacalista.

“Con determinazione, fierezza e caparbietà – prosegue l’On. Princi – Elisabetta Gambello si è sempre battuta per dare voce alle istanze del mondo scolastico, rappresentandone le esigenze e facendosi interprete delle legittime aspirazioni di chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita culturale e civile delle nuove generazioni”.

“Ho avuto la fortuna di conoscerla nel lontano 2006 – continua -, quando ero dirigente della Scuola Collodi di Reggio Calabria, e di continuare a confrontarmi con lei anche nelle successive esperienze alla guida di altri istituti. Ne ho sempre apprezzato il garbo e la gentilezza, qualità che non attenuavano, ma anzi rendevano ancora più incisiva, la determinazione con cui portava avanti il proprio impegno a tutela della categoria. Un impegno sempre esercitato nel rispetto della dialettica democratica, con competenza, conoscenza delle questioni e capacità di ricercare soluzioni concrete e coerenti con i bisogni della comunità scolastica. Elisabetta – evidenzia – possedeva una rara attitudine al confronto: sapeva sostenere le proprie posizioni con fermezza, senza mai sottrarsi all’ascolto e al dialogo”.

Il ricordo personale di Giusi Princi e l’eredità di Elisabetta Gambello

“Nel dolore per la sua scomparsa – aggiunge l’On. Princi -, esprimo alla famiglia e a tutti i suoi cari la mia più sincera vicinanza. Sono certa che l’esempio di Elisabetta Gambello continuerà a vivere nelle scelte e nell’azione di chi saprà raccoglierne l’eredità. A noi spetta il compito di custodire e tradurre in impegno quotidiano gli insegnamenti che ci ha lasciato”, conclude l’europarlamentare Giusi Princi.

Il cordoglio del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria per Elisabetta Gambello

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria si stringe attorno alla famiglia, ai colleghi e a tutta la comunità sindacale per la prematura e dolorosa scomparsa della professoressa Elisabetta Gambello, storica e instancabile attivista della Flc-Cgil.

A comunicare è la Rappresentante del GRUPPO TERRITORIALE d Movimento 5Stelle di Reggio Calabria, dr.ssa Giovanna Milena Roschetti.

“La notizia della scomparsa di Elisabetta ci lascia orfani di una figura straordinaria, che ha fatto della difesa dei diritti dei lavoratori e del mondo della scuola la missione di un’intera vita. Elisabetta non è stata solo una sindacalista stimata e una docente appassionata, ma un vero e proprio faro di coerenza, solarità e determinazione per l’intero territorio reggino. In ogni sua battaglia per la dignità del lavoro, per la giustizia sociale e per il riscatto della nostra terra, ha sempre saputo coniugare una fermezza d’acciaio con un sorriso accogliente e un’empatia rara. La sua energia contagiosa e la sua costante attenzione verso gli ultimi e i più deboli lasciano un segno indelebile in tutti noi che abbiamo avuto l’onore di condividere con lei momenti di confronto e di impegno civile”.

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