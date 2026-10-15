Dierre Basketball, Indelicato: ‘Contro Siracusa è mancata la continuità. Col Giarre vogliamo rifarci’

Umberto Indelicato, guardia della Dierre Basketball Reggio Calabria, ha analizzato senza filtri la prestazione della sua squadra nella gara contro Siracusa. Un commento lucido, quello del giocatore siciliano, che parte dalle difficoltà mostrate nel primo tempo per poi soffermarsi sulla reazione d’orgoglio nella parte finale dell’incontro.

«È stata da parte nostra una brutta partita nel primo tempo – esordisce Indelicato – dove non siamo riusciti a giocare con il nostro ritmo, senza sfruttare le nostre caratteristiche. Ma bisogna ripartire dagli ultimi 20 minuti, dove comunque abbiamo alzato l’intensità, abbiamo costretto loro a giocare un po’ di più al nostro ritmo e abbiamo quasi impattato la partita sul 70 pari. Però, insomma, bisogna partire meglio fin dall’inizio».

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Il giocatore sul gruppo e sulle prime giornate

Sul suo inserimento nel gruppo biancoblu il giocatore non ha dubbi: «Ho seguito onestamente poco le altre squadre – ammette Indelicato – e per quanto riguarda noi posso dire che dobbiamo ancora lavorare tanto, perché nel corso delle partite abbiamo picchi di grande intensità, ma anche momenti di grande down dove permettiamo agli altri di recuperare. Però, insomma, siamo qui in palestra per questo. L’energia che abbiamo messo nel secondo tempo probabilmente è stata decisiva, ma nei momenti decisivi loro hanno voluto di più la vittoria, secondo me. Sono stati più cinici, e questo è quanto. Da parte nostra sicuramente mi aspetto una partenza aggressiva, dove dobbiamo giocare a grande intensità. Siamo arrabbiati, vogliamo rifarci».