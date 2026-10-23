Calcio a 5: innesto per la Cadi Futura. Mister Rocha ha un nuovo portiere

La Cadi Antincendi Futura è lieta di annunciare l’ingaggio di Vincenzo Alves, portiere italo-brasiliano classe 2002, che si unisce al gruppo a disposizione dello staff tecnico con effetto immediato.

Il nuovo estremo difensore sarà a disposizione già a partire dalle prossime sfide.

Alves arriva dal Veneto, dove è cresciuto nel Tombolo Vigontina di San Paolo nel calcio a undici, prima di iniziare il suo percorso nel mondo del futsal nella gloriosa Petrarca, con esperienze tra Serie A e A2. Con il club patavino ha militato dal 2020 ad oggi per sei stagioni, di cui quattro in Serie A e due in Serie A2 Elite.Con il club ha vinto l’A2 Elite e la Coppa Italia di categoria.

Non si tratta semplicemente di un giovane portiere, ma di un professionista pronto ad alzare il livello della competizione, sia in allenamento che in partita: un innesto che aggiunge esperienza e qualità a disposizione del gruppo.

La sua è una storia particolare: italobrasiliano con doppia cittadinanza, padovano di adozione, Alves è giunto in squadra dopo un provino per poi, non mollare più la disciplina.

Vincenzo Alves è già pronto alla sfida.