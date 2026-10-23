Stelle al merito del lavoro 2026: tra gli insigniti al Quirinale anche un reggino – FOTO

C’è anche Francesco Sicuro, direttore della Farmacia Possidonea di Reggio Calabria, tra i protagonisti della cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro 2026, tra i riconoscimenti più significativi per chi ha saputo distinguersi nel proprio percorso professionale. Un’onorificenza prestigiosa, conferita direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia svoltasi il 22 ottobre al Palazzo del Quirinale, a Roma.

Un momento dall’alto valore simbolico che premia non soltanto una carriera, ma anche la costanza, la passione e il senso di responsabilità con cui si contribuisce, ogni giorno, allo sviluppo economico e sociale di una comunità. A sottolineare il significato profondo del riconoscimento è stato lo stesso Capo dello Stato, ricordando come i Maestri del Lavoro «coronano un impegno lavorativo lungo una vita, impegno che è stato apprezzato per competenza, dedizione, intelligenza, passione». Parole che restituiscono pienamente il senso di un traguardo importante per il dottor Sicuro e per la realtà professionale che rappresenta, portando anche il nome di Reggio Calabria in una cornice istituzionale di assoluto prestigio.

La cerimonia nel Salone dei Corazzieri

La cerimonia, ospitata nel Salone dei Corazzieri, ha visto gli interventi del presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Andrea Peressutti, e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Presenti anche il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e il Vicepresidente del Senato della Repubblica, Gian Marco Centinaio.

Ad accompagnare Francesco Sicuro nella trasferta romana è stato il dottor Domenico Berti, amministratore del gruppo FarmaC’è, che ha condiviso l’emozione di una giornata destinata a lasciare il segno.