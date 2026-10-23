UniCal, il Presidente della Corte Costituzionale inaugura l’anno accademico di Giurisprudenza

Sarà il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, ad aprire l’anno accademico 2026/2027 del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università della Calabria. La presenza di una delle più alte cariche dello Stato segna un appuntamento di grande prestigio per l’Ateneo e per il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche che organizzerà l’evento martedì 27 ottobre, a partire dalle ore 15:00, nell’Aula Magna del Centro Congressi “B. Andreatta”.

Il programma della giornata

L’iniziativa prenderà il via con i saluti istituzionali affidati al rettore dell’Ateneo, Gianluigi Greco, e al direttore del Dipartimento, Franco Rubino. La presentazione dell’evento sarà curata da Giovanna Chiappetta, coordinatrice del corso di laurea in Giurisprudenza. Il momento centrale della giornata sarà caratterizzato dalla lectio magistralis dal titolo “Lavoro e Costituzione”, pronunciata dal presidente della Consulta.

Leggi anche

L’intervento offrirà all’intera comunità accademica un’occasione di approfondimento sui principi fondamentali della Carta Costituzionale legati alla tutela della dimensione lavorativa, rappresentando un momento di altissima formazione accademica e un’opportunità di confronto di eccezionale rilievo istituzionale per la crescita culturale degli studenti e del territorio. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube.