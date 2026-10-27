Calcio, settore giovanile Reggina: tutti i risultati del weekend

Bilancio positivo per le giovanili amaranto impegnate nei rispettivi tornei. L’unica sconfitta riguarda la Juniores, mentre l’Under 17 ha diviso la posta in palio con il Real Cosenza e le Under 16, 15 e 14 sono state grandi protagoniste in trasferta, ottenendo tre vittorie in scioltezza.

Di seguito, il riepilogo.

JUNIORES

Campionato nazionale Girone L, 6ª giornata: Manfredonia-Reggina 2-1

Marcatori: La Torre (M), Pitasi (R), Totaro (M).

UNDER 17 ELITE

Girone unico Calabria, 5ª giornata: Reggina-Real Cosenza 1-1

Marcatori: Zito (R), Fiore (RC).

UNDER 16 ELITE

Girone unico Calabria, 2ª giornata: Davoli A.-Reggina 2-5

Marcatori: D’Alessio (R-2), Mallimo (R), Mirisciotti (R), Ielo (R), Aspro (D), Gangalo (D).

UNDER 15 REGIONALE

Giovanissimi Regionali girone D, 4ª giornata: Accursi A.-Reggina 0-8

Marcatori: Giannotta (2), Cama, Denisi, Di Gesaro, Morogallo, Schiavone, Travia.

UNDER 14 ELITE

Girone unico Calabria, 5ª giornata: Lamezia-Reggina 0-11

Marcatori: Assumma (5), Repaci (2), Abbriano, Capito, Ventra, Tomasello.