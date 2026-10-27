Calcio, settore giovanile Reggina: tutti i risultati del weekend
L'unico stop è quello della Juniores. Il resoconto
27 Ottobre 2026 - 10:42 | Comunicato
Bilancio positivo per le giovanili amaranto impegnate nei rispettivi tornei. L’unica sconfitta riguarda la Juniores, mentre l’Under 17 ha diviso la posta in palio con il Real Cosenza e le Under 16, 15 e 14 sono state grandi protagoniste in trasferta, ottenendo tre vittorie in scioltezza.
Di seguito, il riepilogo.
JUNIORES
Campionato nazionale Girone L, 6ª giornata: Manfredonia-Reggina 2-1
Marcatori: La Torre (M), Pitasi (R), Totaro (M).
UNDER 17 ELITE
Girone unico Calabria, 5ª giornata: Reggina-Real Cosenza 1-1
Marcatori: Zito (R), Fiore (RC).
UNDER 16 ELITE
Girone unico Calabria, 2ª giornata: Davoli A.-Reggina 2-5
Marcatori: D’Alessio (R-2), Mallimo (R), Mirisciotti (R), Ielo (R), Aspro (D), Gangalo (D).
UNDER 15 REGIONALE
Giovanissimi Regionali girone D, 4ª giornata: Accursi A.-Reggina 0-8
Marcatori: Giannotta (2), Cama, Denisi, Di Gesaro, Morogallo, Schiavone, Travia.
UNDER 14 ELITE
Girone unico Calabria, 5ª giornata: Lamezia-Reggina 0-11
Marcatori: Assumma (5), Repaci (2), Abbriano, Capito, Ventra, Tomasello.
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