City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calcio, settore giovanile Reggina: tutti i risultati del weekend

L'unico stop è quello della Juniores. Il resoconto

27 Ottobre 2026 - 10:42 | Comunicato

S Agata campo bis

Bilancio positivo per le giovanili amaranto impegnate nei rispettivi tornei. L’unica sconfitta riguarda la Juniores, mentre l’Under 17 ha diviso la posta in palio con il Real Cosenza e le Under 16, 15 e 14 sono state grandi protagoniste in trasferta, ottenendo tre vittorie in scioltezza.

JUNIORES
Campionato nazionale Girone L, 6ª giornata: Manfredonia-Reggina 2-1
Marcatori: La Torre (M), Pitasi (R), Totaro (M).

UNDER 17 ELITE
Girone unico Calabria, 5ª giornata: Reggina-Real Cosenza 1-1
Marcatori: Zito (R), Fiore (RC).

UNDER 16 ELITE
Girone unico Calabria, 2ª giornata: Davoli A.-Reggina 2-5
Marcatori: D’Alessio (R-2), Mallimo (R), Mirisciotti (R), Ielo (R), Aspro (D), Gangalo (D).

UNDER 15 REGIONALE
Giovanissimi Regionali girone D, 4ª giornata: Accursi A.-Reggina 0-8
Marcatori: Giannotta (2), Cama, Denisi, Di Gesaro, Morogallo, Schiavone, Travia.

UNDER 14 ELITE
Girone unico Calabria, 5ª giornata: Lamezia-Reggina 0-11
Marcatori: Assumma (5), Repaci (2), Abbriano, Capito, Ventra, Tomasello.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?