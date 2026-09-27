Basket Serie B, Viola corsara e subito protagonista. Classifica e risultati
Neroarancio vittoriosi al debutto nella compllicata trasferta di Trevglio, esprdio positivo anche per le siciliane Agrigento e Capo d'Orlando
27 Settembre 2026 - 21:23 | di Redazione
Si è conclusa la 1ª giornata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.
Di seguito i risultati. la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 1ª giornata
Moncada Energy Agrigento – Andrea Costa Imola 91-68
Infodrive Capo d’Orlando – Luxarm Lumezzane 84-63
Fiorenzuola Bees – Rimadesio Desio 91-94
SAE Legnano Knights – UCC Assigeco Piacenza 71-68 (giocata ieri)
Logiman Orzinuovi – Adamant Ferrara 69-76
Siaz Piazza Armerina – Sangiorgese Basket (si gioca l’8-10)
Rucker San Vendemiano – Basket Omegna 85-64
TAV Treviglio – Pallacanestro Viola 59-70
S4 Energia Vicenza – A2A Leonessa Brescia 76-83
Classifica
SAE Legnano Knights 2
Pallacanestro Viola 2
Moncada Energy Agrigento 2
Infodrive Capo d’Orlando 2
Rimadesio Desio 2
Adamant Ferrara 2
Rucker San Vendemiano 2
A2A Leonessa Brescia 2
Andrea Costa Imola 0
Luxarm Lumezzane 0
Fiorenzuola Bees 0
UCC Assigeco Piacenza 0
Logiman Orzinuovi 0
Basket Omegna 0
TAV Treviglio 0
S4 Energia Vicenza 0
Siaz Piazza Armerina* 0
Sangiorgese Basket* 0
*Una partita in meno
Prossimo Turno
A2A Leonessa Brescia – Moncada Energy Agrigento
Rimadesio Desio – Siaz Basket Piazza Armerina
Adamant Ferrara – Infodrive Capo d’Orlando
Andrea Costa Imola – Rucker San Vendemiano
Luxarm Lumezzane – SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights
Paffoni Fulgor Basket Omegna – Logiman Orzinuovi
UCC Assigeco Piacenza – S4 Energia Vicenza
Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Fiorenzuola Bees
LTC Group Sangiorgese Basket – TAV Treviglio Brianza Basket
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