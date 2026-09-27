City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Basket Serie B, Viola corsara e subito protagonista. Classifica e risultati

Neroarancio vittoriosi al debutto nella compllicata trasferta di Trevglio, esprdio positivo anche per le siciliane Agrigento e Capo d'Orlando

27 Settembre 2026 - 21:23 | di Redazione

Basket Serie B, Viola corsara e subito protagonista. Classifica e risultati

Si è conclusa la 1ª giornata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.

Di seguito i risultati. la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 1ª giornata

Moncada Energy Agrigento – Andrea Costa Imola 91-68
Infodrive Capo d’Orlando – Luxarm Lumezzane 84-63
Fiorenzuola Bees – Rimadesio Desio 91-94
SAE Legnano Knights – UCC Assigeco Piacenza 71-68 (giocata ieri)
Logiman Orzinuovi – Adamant Ferrara 69-76
Siaz Piazza Armerina – Sangiorgese Basket (si gioca l’8-10)
Rucker San Vendemiano – Basket Omegna 85-64
TAV Treviglio – Pallacanestro Viola 59-70
S4 Energia Vicenza – A2A Leonessa Brescia 76-83

Classifica

SAE Legnano Knights 2
Pallacanestro Viola 2
Moncada Energy Agrigento 2
Infodrive Capo d’Orlando 2
Rimadesio Desio 2
Adamant Ferrara 2
Rucker San Vendemiano 2
A2A Leonessa Brescia 2
Andrea Costa Imola 0
Luxarm Lumezzane 0
Fiorenzuola Bees 0
UCC Assigeco Piacenza 0
Logiman Orzinuovi 0
Basket Omegna 0
TAV Treviglio 0
S4 Energia Vicenza 0
Siaz Piazza Armerina* 0
Sangiorgese Basket* 0

*Una partita in meno

Leggi anche

Prossimo Turno

A2A Leonessa Brescia – Moncada Energy Agrigento
Rimadesio Desio – Siaz Basket Piazza Armerina
Adamant Ferrara – Infodrive Capo d’Orlando
Andrea Costa Imola – Rucker San Vendemiano
Luxarm Lumezzane – SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights
Paffoni Fulgor Basket Omegna – Logiman Orzinuovi
UCC Assigeco Piacenza – S4 Energia Vicenza
Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Fiorenzuola Bees
LTC Group Sangiorgese Basket – TAV Treviglio Brianza Basket

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Pallacanestro ViolaReggio Calabria Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?