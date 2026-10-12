Basket Serie B, Viola corsara a San Vendemiano, Ferrara e Brescia in vetta. Classifica e risultati
Vittoria di misura dei neroarancio in casa della Rucker, Piazza Armerina conquista tra le mura amiche i primi due punti stagionali
12 Ottobre 2026 - 07:26 | di Redazione
Si è conclusa la 3ª giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.
Di seguito i risultati. la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 3ª giornata
Siaz Basket Piazza Armerina – UCC Assigeco Piacenza 62-63
TAV Treviglio – Virtus Lumezzane 70-87
Pallacanestro Fiorenzuola – Power Basket Brescia 74-82
SAE Legnano Knights – Aurora Desio 79-67
Pallacanestro Vicenza – Ferrara Basket 52-79
Rucker San Vendemiano – Viola Reggio Calabria 83-85
Orlandina Capo D’Orlando – Sangiorgese Basket 82-70
Fortitudo Agrigento – Fulgor Omegna 63-62
Logiman Orzinuovi – Andrea Costa Imola 83-51
Classifica
Adamant Ferrara 6
Power Basket Brescia 6
Rimadesio Desio 4
SAE Legnano Knights 4
Myenergy Viola 4
Fortitudo Agrigento 4
Infodrive Capo d’Orlando 4
Logiman Orzinuovi 4
Virtus Lumezzane 4
Pallacanestro Fiorenzuola 2
UCC Assigeco Piacenza 4
Rucker San Vendemiano 2
Siaz Piazza Armerina* 2
Andrea Costa Imola 2
TAV Treviglio 2
Fulgor Omegna 0
S4 Energia Vicenza 0
Sangiorgese Basket* 0
*Una partita in meno
Prossimo Turno
Fulgor Omegna – Siaz Piazza Armerina
Sangiorgese Basket – Fortitudo Agrigento
Myenergy Viola – Logiman Orzinuovi
TAV Treviglio – Infodrive Capo d’Orlando
Power Basket Brescia – Rimadesio Desio
Adamant Ferrara – Pallacanestro Fiorenzuola
Andrea Costa Imola – SAE Legnano Knights
Virtus Lumezzane – S4 Energia Vicenza
UCC Assigeco Piacenza – Rucker San Vendemiano
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