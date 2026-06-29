Scilla, il gruppo consiliare di Forza Italia presenta una mozione sul Porto

"Scilla non può più permettersi di gestire in modo frammentario la sua risorsa più preziosa: serve una visione manageriale per trasformare il porto nel vero motore economico della Costa Viola”, affermano Santagati e Mangeruca

Il Gruppo Consiliare di minoranza “Forza Italia Scilla”, guidato dal Capogruppo D.ssa Carmen Santagati insieme al consigliere Giuseppe Mangeruca, ha depositato una mozione ufficiale per impegnare il Sindaco e la Giunta ad avviare l’iter istituzionale finalizzato alla verifica della possibile inclusione del Porto di Scilla nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

L’iniziativa muove dalla consapevolezza che lo scalo scillese presenti una straordinaria vocazione peschereccia, turistica e diportistica, i cui margini di crescita economica rimangono oggi drammaticamente inespressi e non valorizzati a causa di evidenti limiti gestionali e strutturali.

Nel documento protocollato, il gruppo azzurro solleva una questione finanziaria e strategica cruciale. La Regione Calabria ha già stanziato un importante finanziamento di 5 milioni di euro destinato all’allungamento del molo foraneo.

Tuttavia, un’attenta analisi dei costi e dei fabbisogni reali evidenzia che tale somma, pur fondamentale per un primo intervento di protezione, risulta del tutto insufficiente a garantire la totale copertura dei lavori necessari per rifunzionalizzare lo scalo. Il porto di Scilla ha infatti bisogno di interventi strutturali complessi e continui.

“Lo stanziamento del Governo regionale calabrese di centrodestra – da sempre attento ai territori – è un ottimo punto di partenza, ma non basta a risolvere i deficit storici del nostro porto e a renderlo pienamente funzionale ed efficiente,” dichiara la capogruppo D.ssa Carmen Santagati.

“Per non sprecare questa risorsa e per garantire investimenti a lungo termine, è indispensabile l’intervento dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Parliamo di un ente dotato di una straordinaria capacità di pianificazione logistica e di canali di finanziamento ministeriali ed europei preclusi ai singoli comuni.”

“Attraverso la mozione, dichiara Mangeruca, Forza Italia Scilla chiede formalmente l’apertura immediata di un tavolo tecnico congiunto tra il Comune e i vertici dell’AdSP dello Stretto (competente per l’area logistica tra Calabria e Sicilia) per verificare la fattibilità del passaggio e redigere un dossier tecnico-economico completo. Questo procedimento dovrà vedere protagonisti anche tutti i soggetti privati a vario titolo coinvolti”.

“Non si tratta di snaturare l’identità del nostro borgo o dei pescatori di Chianalea,” conclude la D.ssa Santagati, “ma al contrario di tutelarli e valorizzarli. Chiediamo a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale di convergere su questa proposta strategica.

Scilla non può più permettersi di gestire in modo frammentario la sua risorsa più preziosa: serve una visione manageriale per trasformare il porto nel vero motore economico della Costa Viola.”

Il Gruppo Consiliare “Forza Italia Scilla”



Capogruppo Carmen Santagati

Consigliere Giuseppe Mangeruca