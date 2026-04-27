Assistenti educativi a Reggio, Versace: ‘Variazione di bilancio per trovare le risorse’

Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, è “impegnato per approntare l’ennesima variazione di bilancio per garantire adeguata copertura finanziaria relativamente agli assistenti educativi, impiegati negli Istituti scolastici dell’area metropolitana.

L’attività del primo cittadino di Palazzo Alvaro è improntata affinché si possa dare la necessaria tranquillità a tutti di assistenti educativi, anche a seguito delle circolari inviate dal settore Istruzione della Città metropolitana ai dirigenti scolastici per le rispettive valutazioni delle ore da erogare.

“In merito al settore scuola, per quanto di nostra competenza – ha evidenziato – non ci siamo mai tirati indietro, anzi la nostra azione è sempre stata protesa per tutelare e garantire il servizio ai nostri studenti e quindi alle loro famiglie”.

“Siamo sempre stati – ricorda Versace – collaborativi ed impegnati per dare il meglio ai nostri giovani e a chi lavora in questo ambito, ritenendo la formazione scolastica altamente prioritaria come missione di una pubblica amministrazione.

Riteniamo – conclude – che sarà fatto ogni passaggio utile per attivare le procedure per trovare nuove risorse, come sempre fatto anche nel passato per le nostre competenze istituzionali”.