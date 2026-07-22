Reggio, Università Mediterranea: al via le iscrizioni a Scienze della Formazione Primaria

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha ufficialmente aperto le iscrizioni al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) per l’anno accademico 2026/2027. L’avvio delle procedure giunge in un momento di grande entusiasmo per l’Ateneo reggino: in base ai più recenti dati della Classifica CENSIS delle Università Italiane, il corso si conferma infatti tra i migliori a livello nazionale, conquistando il quarto posto assoluto e un prestigioso secondo posto per la progressione di carriera dei propri iscritti.

A commentare con orgoglio questo traguardo è la coordinatrice del corso, la prof.ssa Alessandra Priore.

“Questo posizionamento premia la qualità del nostro modello didattico. Il secondo posto nazionale per progressione di carriera dimostra che i nostri studenti trovano una struttura capace di supportarli concretamente nel proprio percorso”.

Il bando di concorso per l’accesso al percorso quinquennale

Il bando di concorso per l’accesso al percorso quinquennale è già consultabile sul portale di Ateneo. Il corso punta a formare i futuri insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria attraverso un approccio che unisce alle lezioni teoriche un piano strutturato di tirocinio formativo, svolto a stretto contatto con le istituzioni scolastiche del territorio. Rappresenta pertanto una scelta strategica per tutti i giovani che desiderano investire professionalmente nel mondo dell’educazione.

“La nostra priorità è unire la solida preparazione teorica alla pratica sul campo – sottolinea la professoressa Priore. Lavoriamo in stretta sinergia con le scuole del territorio per permettere ai futuri docenti di sviluppare subito le competenze necessarie a costruire la scuola del futuro“.

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