Macingo acquisisce Spedingo: la PMI reggina rafforza il proprio percorso di crescita nella logistica digitale nazionale

Macingo, PMI innovativa della Piana di Gioia Tauro e specializzata nei servizi digitali per il trasporto di merci voluminose, annuncia il completamento dell’acquisizione di Spedingo da Fortidia, gruppo internazionale leader nei servizi per le imprese.

L’operazione rappresenta un importante passo nel percorso di crescita di Macingo, già reduce da 2 round di raccolta di capitali per complessivi circa 2,5 mln, e conferma la strategia dell’azienda di investire nell’innovazione e nella digitalizzazione del settore dei trasporti.

Il percorso di crescita e la tecnologia di Macingo

Nata a Polistena (RC) come startup innovativa, Macingo ha completato nel corso degli anni diversi round di investimento che hanno sostenuto lo sviluppo della propria tecnologia proprietaria e la crescita sul mercato.

Oggi l’azienda ha sviluppato un marketplace digitale dedicato al trasporto di merce voluminosa che consente a privati e imprese di richiedere, confrontare e acquistare online servizi di trasporto per veicoli, arredamenti, traslochi, pianoforti, imbarcazioni e prodotti industriali.

Attraverso una rete qualificata di trasportatori professionali, la piattaforma semplifica l’organizzazione di spedizioni complesse, rendendo il processo più rapido, trasparente ed efficiente.

Strategia di consolidamento e sinergie

L’acquisizione di Spedingo si inserisce nella strategia di consolidamento di Macingo nel mercato italiano della logistica digitale e consentirà di valorizzare un marchio storico del settore, ampliando la base di utenti e rafforzando il valore offerto a clienti, trasportatori e partner commerciali.

L’operazione permetterà inoltre di sviluppare importanti sinergie tecnologiche e commerciali, accelerando l’innovazione dei servizi e contribuendo alla digitalizzazione di un mercato ancora fortemente frammentato e caratterizzato da una significativa componente relazionale.

Le dichiarazioni dei vertici aziendali

“Spedingo è uno dei marchi che hanno contribuito alla diffusione dei servizi di trasporto online in Italia. Siamo orgogliosi di accogliere questa realtà all’interno del nostro gruppo e di poter investire nel suo ulteriore sviluppo”, hanno dichiarato Samuele e Daniele Furfaro, Amministratori di Macingo.

“Questa acquisizione rappresenta un investimento strategico che rafforza il nostro posizionamento nel mercato della logistica digitale. Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare tecnologie capaci di semplificare l’incontro tra domanda e offerta di trasporto, offrendo strumenti sempre più efficienti e trasparenti sia ai clienti sia ai trasportatori in un mercato molto particolare che è quello del trasporto di merce voluminosa per privati e aziende”

Il futuro di Spedingo e dettagli societari

Nei prossimi mesi Macingo avvierà un graduale percorso di integrazione volto a valorizzare gli asset tecnologici e il patrimonio di competenze di Spedingo, garantendo la piena continuità operativa dei servizi e investendo nello sviluppo di nuove funzionalità. Il marchio Spedingo continuerà a operare sul mercato, beneficiando degli investimenti tecnologici, delle competenze e della capacità di innovazione sviluppate da Macingo.

Informazioni su Macingo

Macingo è una PMI innovativa che opera nel settore della logistica digitale attraverso un marketplace proprietario dedicato ai trasporti di merci voluminose. La piattaforma permette a privati e aziende di organizzare e acquistare online servizi di trasporto in modo semplice, rapido e trasparente, mettendo in contatto gli utenti con una rete qualificata di trasportatori professionali.

Grazie alla propria tecnologia e a un costante investimento nell’innovazione, Macingo contribuisce alla digitalizzazione di uno dei settori più complessi e frammentati dell’economia.