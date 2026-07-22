Calciomercato Reggina: nel mirino Acquadro, ma non ci sono solo gli amaranto

Il centrocampista Alberto Acquadro, reduce dall’esperienza con la Scafatese, è finito nel mirino di Reggina e Nocerina. Entrambi i club sono alla ricerca di un profilo di esperienza e affidabilità per rinforzare il centrocampo e soprattutto un calciatore abituato a vincere, avendolo fatto per cinque volte, tre consecutivamente (doppia promozione con il Venezia, poi Trapani, Siracusa e Scafatese). Acquadro rappresenta una delle possibili soluzioni valutate dalle due società, che hanno già manifestato il proprio interesse.

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Il centrocampista ha dimostrato continuità e solidità nelle ultime stagioni tra Serie C e Serie D. Caratteristiche che lo rendono un elemento particolarmente apprezzato in questa fase di mercato.