Reggina: i nomi dei primi acquisti, per la costruzione di una grande squadra

Oggi su Gazzetta del Sud troviamo un riepilogo di quelli che sono i nomi dei calciatori sui quali la Reggina ha puntato per la costruzione della squadra che dovrà lottare per vincere il campionato. Si attendono le comunicazioni ufficiali, compresa quella del tecnico Marchionni:

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“La Reggina di Claudio Lotito sarà probabilmente la squadra da battere nel prossimo campionato di Serie D. Lo si inizia a percepire dai primi movimenti che metteranno a disposizione di Marchionni una rosa che non avrà eguali nel girone I. In attesa proprio dell’ufficializzazione del nuovo allenatore, il club amaranto è sempre più vicino a concretizzare una serie di operazioni.

In arrivo il grande colpo che porterà Giuliano Alma in riva allo Stretto. L’esterno-seconda punta, reduce da due promozioni consecutive con Siracusa e Barletta, arriva con le credenziali chi ha giocato 180 partite solo nel girone I e segnato circa 50 gol.

Fresco di promozione con il Savoia è un altro pari ruolo sempre più vicino a vestirsi d’amaranto, ovvero Michele Guida. Si aggiungeranno a Andrea Di Grazia (già sotto contratto), in attesa di almeno due centravanti fisici.

Per la punta centrale presto gli amaranto presto potrebbero alzare il pressing su Samake (17 reti nell’ultima stagione) e attualmente all’Igea Virtus. Rientra, invece, nel campo dei trequartisti o delle mezzali offensive Riccardo Rotulo. Assieme ad Alma è l’over per il quale si è ormai vicini all’annuncio.

Nell’ultima stagione è stato uno dei punti di forza della Nissa. Per il centrocampo discorsi avanzati per l’ingaggio di Mady Abonckelet, giocatore francese che ha già vinto tre volte il torneo di Serie D. Per quanto riguarda gli under si attende l’ufficializzazione del difensore esterno di destra De Mori (2007) in arrivo dal Novara, mentre per la fascia opposta potrebbe arrivare il mancino Palmieri (classe 2008) del Lecce.

Nei prossimi giorni, arriveranno i primi attesissimi annunci.