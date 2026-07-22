Calciomercato: bel colpo a centrocampo della Vibonese

La Vibonese continua a rinforzare il proprio organico e mette a segno un innesto importante per il centrocampo. Il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Felix Manuel Ledesma Sanchez, centrocampista spagnolo classe 1996, reduce dalla vittoria del campionato di Serie D con il Savoia.

Il nuovo acquisto porterà alla squadra esperienza, intensità e personalità. Qualità che potranno rivelarsi preziose nel corso della stagione, insieme a una mentalità vincente maturata nell’ultimo campionato. Un altro tassello di spessore, dunque, a disposizione dello staff tecnico, mentre la società prosegue il lavoro per completare la rosa.

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Il comunicato

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Félix Manuel Ledesma Sánchez, centrocampista spagnolo classe 1996.

Nato a Ribera del Fresno il 16 febbraio 1996, mediano di grande intensità capace di unire interdizione e qualità nella costruzione del gioco, Ledesma è cresciuto calcisticamente in Spagna, dove ha militato tra gli altri con Móstoles e Coria, collezionando anche presenze in Copa del Rey. Arrivato in Italia nel 2023, ha maturato una solida esperienza in Serie D con le maglie di Gravina, Matera e Brindisi, prima di laurearsi campione del Girone I nell’ultima stagione con il Savoia: da protagonista, ha contribuito alla vittoria del campionato e alla promozione dei bianchi in Serie C.

Un innesto che porta in dote esperienza, equilibrio e mentalità vincente“.