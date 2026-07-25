Metro City, Unicoop Calabria: ‘Non più un consiglio Reggio-centrico’
Il presidente Nucera ha espresso soddisfazione per l'insediamento del nuovo consiglio metropolitano, "per la prima volta offre una rappresentanza equilibrata del territorio"
25 Luglio 2026 - 05:15 | Comunicato stampa
Unicoop Calabria, attraverso il suo presidente Serafino Nucera, esprime soddisfazione per l’insediamento del nuovo Consiglio Metropolitano, che per la prima volta offre una rappresentanza equilibrata dell’intero territorio provinciale.
Nella precedente consiliatura, la composizione dell’organo risultava fortemente Reggio‑centrica, con una presenza limitata dei comuni della provincia. Oggi, invece, la stragrande maggioranza dei consiglieri eletti proviene dai diversi territori dell’area metropolitana, garantendo una visione più ampia, inclusiva e realmente aderente alle esigenze dei 97 comuni.
La sinergia tra Città Metropolitana e territori
Questa nuova configurazione istituzionale permette finalmente di lavorare in sinergia tra Città Metropolitana e Provincia, superando logiche del passato che hanno portato a una gestione squilibrata delle risorse.
Unicoop Calabria auspica che questa rinnovata rappresentanza possa tradursi in una ripartizione equa dei finanziamenti, con particolare attenzione alle opere di viabilità, infrastrutture e servizi essenziali, evitando pratiche che in passato hanno di fatto abbandonato la provincia, utilizzando le casse dell’ente come un “bancomat” a beneficio esclusivo del Comune capoluogo.
L’augurio al nuovo sindaco Francesco Cannizzaro
Il presidente Serafino Nucera rivolge inoltre un augurio di buon lavoro al neo sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro e a tutto il Consiglio Metropolitano, nella convinzione che la crescita della Città Metropolitana passi attraverso la valorizzazione e il coinvolgimento dell’intero territorio.
Unicoop Calabria continuerà a monitorare con attenzione l’operato del Consiglio Metropolitano, sostenendo ogni iniziativa che vada nella direzione di una crescita equilibrata, sostenibile e condivisa dell’intera comunità metropolitana.
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