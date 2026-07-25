A Reggio i ‘battesimi del mare’ con la Lega Navale Italiana. L’invito agli appasionati

Open Day degli Sport Subacquei della Lega Navale: appuntamento il 25 e 26 luglio per la prima immersione

La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria è lieta di invitare la S.V. a partecipare alle giornate conclusive del primo Open Day degli Sport Subacquei, dedicate al “Primo Respiro – Battesimi del Mare”, che si svolgeranno:

Sabato 25 e Domenica 26 luglio 2026

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Base Nautica della Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria presso Sporting Stelle del Sud, Contrada Armacà – Reggio Calabria

Nel corso delle due mattinate cittadini, famiglie e appassionati avranno l’opportunità di vivere l’emozione della loro prima immersione con autorespiratore, accompagnati dagli istruttori del Gruppo Sport Subacquei della Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, in un’attività pensata per promuovere la cultura del mare e avvicinare nuovi appassionati al mondo della subacquea in totale sicurezza.

Le partnership tecniche e la collaborazione sul territorio

L’evento vedrà inoltre la partecipazione di MARES, partner tecnico della manifestazione, che sarà presente con un proprio stand espositivo e metterà a disposizione le attrezzature utilizzate per i “Battesimi del Mare”, offrendo ai subacquei già brevettati la possibilità di testare in acqua alcune delle più recenti innovazioni della propria gamma.

Sarà presente anche Abyss Diving Center, diving partner della Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, che collaborerà allo svolgimento delle attività.

Le due giornate rappresenteranno un’importante occasione per documentare immagini suggestive, raccogliere testimonianze dei partecipanti e raccontare un’iniziativa che promuove il mare come luogo di sport, inclusione, formazione e rispetto dell’ambiente.