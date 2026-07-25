Al via il Magna Graecia Film Festival 2026: in apertura Can Yaman

Al via oggi a Soverato la ventitreesima edizione del Magna Graecia Film Festival, uno dei principali festival cinematografici del Mezzogiorno e tra le manifestazioni che hanno ospitato il maggior numero di Premi Oscar e protagonisti del cinema internazionale. Diretto artisticamente da Gianvito Casadonte, il Festival continua a mantenere al centro della propria missione la scoperta e la valorizzazione delle opere prime e seconde, accompagnando le nuove generazioni di registi e interpreti accanto ai grandi protagonisti del cinema mondiale. La sezione Documentari è curata da Antonio Capellupo, mentre quella internazionale è affidata a Silvia Bizio, da anni punto di riferimento tra Hollywood e il cinema italiano.

La serata inaugurale aprirà con il Magna Graecia Sport, curato da Massimo Mauro, già calciatore, dirigente e opinionista sportivo, per raccontare il valore dello sport come fenomeno culturale, sociale e umano, capace di ispirare storie di talento e passione. Protagonista dell’incontro sarà Piero Ausilio, direttore sportivo dell’FC Internazionale Milano, che con lo stesso Mauro e Tommaso Labate ripercorrerà le tappe di una carriera ai vertici del calcio italiano e internazionale, offrendo al pubblico uno sguardo privileged sul lavoro dietro le quinte di una delle società più prestigiose d’Europa. A seguire sul palco la star turca Can Yaman, attore-simbolo del recente kolossal Sandokan che riceverà la Colonna d’Oro, realizzata dal Brand GB Spadafora e terrà una conversazione moderata dal giornalista cinematografico Antonio Capellupo, per raccontarsi di fronte al pubblico.

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Il percorso artistico di Can Yaman e i progetti in concorso

La carriera di Can Yaman ha inizio nel 2014 con la serie turca Gönül İşleri, ma il successo arriva nel 2017 con il ruolo del ricco uomo d’affari Ferit Aslan, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, insieme a Özge Gürel. I due recitano anche nel 2020 nella serie Mr. Wrong – Lezioni d’amore in cui Yaman veste i panni di Özgür Atasoy. Tra il 2018 e il 2019 interpreta il ruolo del fotografo Can Divit, nella serie DayDreamer – Le ali del sogno. Nel 2019 è stato eletto Uomo dell’Anno 2019 dal periodico GQ. Recita quindi con Claudia Gerini nella campagna pubblicitaria del 2021 del pastificio abruzzese De Cecco, diretta dal regista turco Ferzan Özpetek. Nel marzo dello stesso anno, Yaman appare in un cameo nella sesta stagione della serie Che Dio ci aiuti. Tra il 2022 e il 2024 prende parte a due stagioni della serie televisiva italiana Viola come il mare nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir. Nel 2025 è il protagonista di El Turco e nella serie evento Rai Sandokan, una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Il 24 febbraio 2026 affianca Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione della prima serata del Festival di Sanremo, dove ha modo di confrontarsi con Kabir Bedi, l’attore che impersonò Sandokan nel 1976. Tra i suoi prossimi progetti la serie tv spagnola El laberinto de las mariposas, diretto da Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel e BRO diretto a Riccardo Donna.

Chiuderà la serata la proiezione di Lo chiamava Rock ‘N Roll di Saverio Smeriglio, in concorso nella Sezione Opere Prime e Seconde Italiane, presentato dal regista, da Ivana Lotito, Andrea Montovoli e Federico Villa.

La presenza delle star internazionali e il programma delle sezioni

Ospite d’onore di questa edizione sarà Kevin Spacey, due volte Premio Oscar e protagonista assoluto della storia del cinema contemporaneo. L’attore riceverà la Colonna d’Oro, sarà protagonista di una Conversazione d’Autore condotta da Silvia Bizio e presenterà al pubblico Il prezzo di Hollywood (Swimming with Sharks), il film che contribuì a rivelarne il talento internazionale. La presenza di Spacey rappresenta un nuovo tassello di un percorso costruito in oltre due decenni di lavoro, durante i quali il Magna Graecia Film Festival ha saputo portare in Calabria alcune delle personalità più prestigiose del cinema mondiale, trasformando Soverato in un luogo di dialogo tra il grande cinema internazionale, i giovani autori e il pubblico. Un evento seguito ogni anno da migliaia di spettatori, con una copertura social e mediatica in costante crescita.

Le Conversazioni d’Autore vedranno protagonisti oltre a Can Yaman, Kevin Spacey, Valeria Golino, Marco D’Amore, Lino Banfi, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino, ai quali si aggiungeranno Ivana Lotito, Irene Maiorino, Lucia Calamaro, Andrea Montovoli, Ludovica Rampoldi, Marco Spagnoli, Francesco Colella, Massimo De Lorenzo, Nicolangelo Gelormini, Alberto Palmiero, Aurora Quattrocchi, Saverio Smeriglio, Gaia Nugnes e Federico Villa. Le serate saranno condotte da Carolina Di Domenico e Marco Maccarini. Accanto al programma cinematografico tornano gli appuntamenti di Magna Graecia Book e Magna Graecia Salute, mentre l’edizione 2026 introduce i Dialoghi sulla Giustizia, uno spazio permanente dedicato al confronto tra magistratura, avvocatura, accademia e società civile sui temi della legalità, dei diritti e della responsabilità pubblica.

Particolarmente significativo sarà l’omaggio a Ettore Scola, Presidente Onorario del Festival, nel decennale della sua scomparsa, con la visione live di un frammento dello spettacolo “Una serata particolare” ideato e scritto dal nipote Giacomo Lazotti. Un tributo che restituisce il senso più autentico della storia del Magna Graecia Film Festival, nato con il sostegno e la partecipazione di maestri come Ettore Scola, Mario Monicelli, Citto Maselli, Ugo Gregoretti e Giorgio Arlorio e cresciuto fino a diventare una delle realtà culturali più riconosciute del Mezzogiorno. Negli anni il Festival ha accolto protagonisti assoluti del cinema e della cultura internazionale, tra cui Kevin Costner, Richard Gere, Susan Sarandon, Russell Crowe, Oliver Stone, Tim Roth, John Landis, Matt Dillon, Matthew Modine, Paul Haggis, Michael Radford, Richard Dreyfuss, Rupert Everett, Giancarlo Esposito, Michel Platini e numerose altre personalità che hanno scelto la Calabria come luogo di confronto con il pubblico.

“Il Magna Graecia Film Festival nasce da un’idea semplice: fare della cultura un motore di crescita, di confronto e di sviluppo, accessibile a tutti senza mai pagare un biglietto. In ventitré anni abbiamo costruito relazioni internazionali senza mai perdere il legame con il nostro territorio. La presenza di Kevin Spacey e degli altri grandi protagonisti di questa edizione conferma che anche dal Sud è possibile costruire un progetto capace di parlare al mondo e che la Calabria è una terra dove si può produrre cultura generando nuove relazioni e opportunità”

affermerà Gianvito Casadonte, direttore artistico del Festival. Il Magna Graecia Film Festival a Soverato torna così a essere il grande contenitore in cui il cinema incontra il Mediterraneo, esportando l’immagine autentica della Calabria e creando un ponte tra memoria e futuro, tra i grandi maestri e i nuovi talenti.

Le giurie ufficiali e i film inseriti nei vari concorsi

La Giuria delle opere prime internazionali è presieduta dall’attrice e modella Caterina Murino (Casino Royale, Il seme della discordia, Ustica) e composta dall’attrice Valeria Bilello (Happy Family, Sense8, Beata Ignoranza, Made in Italy – Una casa per ritrovarsi, Da Grande) e dal Vice Direttore di Rai Fiction Ivan Carlei. La Presidenza della Giuria delle opere prime e seconde italiane, è affidata al regista e sceneggiatore Renato De Maria (Franco Battiato – Il lungo viaggio, Caterina Caselli – Una vita 100 vite, Le indagini di Lolita Lobosco, Uno sbirro in Appennino) che sarà affiancato dal critico cinematografico, autore televisivo e conduttore Gianni Canova, dall’attore e regista Marco D’Amore (L’immortale, Napoli Magica, Caracas, Gomorra – Le origini) e dagli attori, rivelazioni cinematografiche degli ultimi anni, Matteo Oscar Giuggioli (Suspicious Minds, Succede, Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883) e Aurora Giovinazzo (Un’amicizia spericolata, Il Falsario, Freaks Out, Diamanti). La Giuria dei documentari è presieduta dal regista e autore Francesco Frangipane (Vincitore del Magna Graecia Film Festival 2024 con Dall’alto di una fredda torre) che si occuperà del coordinamento dei ragazzi con lo stilista e manager di fama internazionale Domenico Vacca.

Il concorso dedicato alle opere prime e seconde italiane offre una vetrina significativa ad autrici e autori capaci di raccontare il presente attraverso linguaggi differenti offrendo uno spaccato della ricchezza espressiva delle nuove produzioni nazionali. La selezione comprende Lo chiamava Rock ‘n Roll di Saverio Smeriglio, La gioia di Nicolangelo Gelormini, Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi, Tienimi presente di Alberto Palmiero, Gioia mia di Margherita Spampinato e Antartica di Lucia Calamaro.

Il concorso internazionale, curato da Silvia Bizio, propone cinque film provenienti da Europa, Africa, Asia e America Latina, confermando la vocazione della manifestazione a intercettare le nuove traiettorie del cinema contemporaneo attraverso storie intime e universali. Dalla Francia arriva Nino di Pauline Loquès; dalla Nigeria My Father’s Shadow di Akinola Davies; la Colombia è rappresentata da Un poeta di Simón Mesa Soto. Da Taiwan La mia famiglia a Taipei di Shih-Ching Tsou. A completare la selezione Catane della regista rumena Ioana Mischie.

Saranno presentati fuori concorso al MGFF Mister TV: Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana. Roberto Vecchioni riceverà la Colonna d’Oro, realizzata dal Brand GB Spadafora, terrà una conversazione d’autore con Gianni Canova, e presenterà in anteprima mondiale, il docu a lui dedicato, prodotto dalla IULM, Corri, Roberto, corri, ideato dallo stesso Canova. Il team tecnico-artistico che ha realizzato il film è interamente formato da giovani laureate, laureati e laureandi del Corso di Laurea Magistrale in Televisione, cinema e new media dell’università IULM di Milano. The Opera! Arie per un’eclissi di Paolo Gep Cucco e Davide Livermore fonde, invece, linguaggio operistico e sperimentazione in un’esperienza visiva di grande suggestione. E ancora Lino d’Italia – Storia di un italiano di Marco Spagnoli, ritratto di uno dei protagonisti più amati dal pubblico e che ha lasciato il segno tra cinema, televisione e costume.

Cinque opere accomunate da uno sguardo attento sulla realtà compongono il Concorso Documentari, una selezione curata da Antonio Capellupo che esplora storie di cambiamento, inclusione, memoria e partecipazione civile. Da Oceani di Valentina Pellegrino e Barbara Rosanò, che mostra Manuel, ragazzo autistico che grazie alla comunicazione facilitata racconta la sua visione del mondo, alla ricerca identitaria e personale raccontata in DOM di Massimiliano Battistella; dalla rinascita di una piccola comunità rurale al centro di Tatti. Paese di sognatori di Ruedi Gerber, che indaga come un borgo della Maremma ritrovi nuova vita grazie all’incontro tra abitanti storici e nuovi arrivati, allo sguardo rivolto alle periferie e alle loro dinamiche sociali in Il Pilastro di Roberto Beani, passando per Radio Solaire di Francesco Eppesteingher e Federico Bacci, storia di un’utopia concreta che, attraverso il potere della radio, restituisce voce alle comunità più isolate dell’Africa.

Il legame con il territorio e le iniziative collaterali

Il legame tra il Festival e il territorio si rinnova con Sguardi di Calabria, la rassegna non competitiva dedicata alle produzioni realizzate in Calabria o firmate da autori e autrici calabresi. La selezione comprende La donna delle farfalle di Luca Fortino, Golia Corvo di Francesco Altomare, Ultimo filo di Diana Molè, Sulla tua rotta di Gianluca Rocca, Sangu Amaru di Antonio Aleo e Andrea Canino e Nessuno escluso di Giuseppe Ansaldi.

Realizzata in collaborazione con la Calabria Film Commission, la rassegna Bella come il Cinema propone una selezione di opere sostenute dalla Fondazione che raccontano la Calabria come luogo di ispirazione, produzione e narrazione cinematografica: dalla musica d’autore con Brunori Sas – Il tempo delle noci di Giacomo Triglia a Rino Gaetano – Sempre più blu di Giorgio Verdelli, ai racconti di migrazione e integrazione di Nyumba di Francesco Del Grosso, fino alle storie di relazioni, conflitti e riscatto sociale narrate in Da oggi in poi di Gianluca Gargano e ne Il quieto vivere di Gianluca Matarrese.

Si rinnova e si consolida la collaborazione cinematografica tra il Picentia Short Film Festival e il Magna Graecia Film Festival. Per la nuova edizione della kermesse calabrese, il festival campano curerà nuovamente la direzione della sezione dedicata ai cortometraggi. Il fulcro di questa rinnovata sinergia sarà la presentazione dei finalisti della sezione First Lights. Una scelta strategica che unisce le due realtà per tema e intenti, focalizzandosi interamente sulla valorizzazione e sul sostegno degli esordi cinematografici, con un’attenzione particolare alle opere realizzate dai giovanissimi talenti del panorama italiano e internazionale. La guida della sezione cortometraggi è stata affidata a due figure chiave della kermesse partner: la direzione artistica sarà curata da Luca Capacchione, mentre la direzione tecnica sarà gestita da Jacopo Curcio. La collaborazione si propone non solo come vetrina per il cinema breve, ma come vero e proprio incubatore per i registi di domani, offrendo uno spazio di rilievo a produzioni indipendenti e sguardi inediti capaci di arricchire il cartellone del Magna Graecia Film Festival.

Le performance musicali del MGFF annoverano quest’anno Carl Brave, tra gli artisti più apprezzati della scena musicale italiana, per un’esperienza capace di unire linguaggi e passioni diverse. Non mancherà la sezione book – a cura di Maria Francesca Gagliardi – dedicata ai libri, spazio di confronto tra scrittura, cinema e attualità. L’attore Andrea Bosca presenta La voce blu, un’opera che intreccia introspezione e racconto, esplorando il potere della parola e delle emozioni. L’artista Manuela Sain porta al Festival il suo primo romanzo Ultima chiamata dalla Casa Bianca, volume che accompagna i lettori dietro le quinte della politica internazionale. San Carlo Acutis. L’influencer di Dio è l’ultima fatica letteraria di Luciano Regolo, dedicato alla figura del giovane beato che, con il suo esempio, continua a parlare alle nuove generazioni.

Il Magna Graecia Film Festival conferma il proprio impegno nella promozione della cultura della salute attraverso Magna Graecia Salute, il format curato dal professor Francesco Cognetti, oncologo di fama internazionale, che si propone come spazio di confronto e divulgazione sui temi della prevenzione, della ricerca scientifica e dell’innovazione in medicina. Due gli appuntamenti dedicati ad argomenti di grande attualità: “Dieta Mediterranea e Bergamotto: il modello calabrese per la longevità e la prevenzione”, mirato ad approfondire il valore di uno stile di vita sano insieme alle proprietà benefiche del bergamotto, eccellenza del territorio calabrese. Il secondo focus su “L’importanza della prevenzione in sanità” porrà l’attenzione sulla centralità della diagnosi precoce, degli screening e dell’educazione sanitaria come strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e garantire una sanità sempre più efficace e orientata alla persona.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno, il Magna Graecia Film Festival inaugura Dialoghi sulla Giustizia, una nuova sezione di approfondimento dedicata al rapporto tra diritto, istituzioni e società, ideata e curata dal magistrato Adelchi d’Ippolito, figura di lunga esperienza nell’amministrazione della giustizia e da sempre impegnato nella promozione della cultura della legalità. Il programma si sviluppa attorno a due appuntamenti: “La Legge e la Storia: trent’anni di giustizia in Italia”, dedicato all’evoluzione del sistema giudiziario e ai principali cambiamenti che hanno segnato il Paese; “Processo al futuro: le riforme della giustizia alla prova dei fatti”, confronto sulle trasformazioni della giurisdizione e sul rapporto tra istituzioni e opinione pubblica. Tra gli ospiti personalità di primo piano del panorama istituzionale e giuridico italiano, tra cui Antonio Di Pietro, magistrato ed ex Ministro dei Lavori Pubblici, e Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia.

L’appuntamento enogastronomico con la Calabria d’autore – coordinato dallo chef Luigi Quintieri con la collaborazione dello chef Daniele Aiello – si rinnova per la sua quarta edizione, promossa di concerto con l’ARSAC – guidata dalla direttrice generale Fulvia Caligiuri – e il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. L’area lounge del Magna Graecia Food Feast offre ai grandi ospiti del mondo del cinema e della cultura la degustazione delle eccellenze firmate made in Calabria: una vetrina per produttori e distributori in cui presentare un’ampia varietà di prodotti tipici del territorio e promuovere l’identità e la tradizione in stretta connessione con le nuove tendenze.

Le partnership mediatiche e il sostegno istituzionale

La 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival vedrà nuovamente Radio2 partner ufficiale dell’evento, con trasmissioni in diretta, speciali e interviste esclusive alle grandi star della musica e del cinema ospiti della Manifestazione. Nell’ambito della Convenzione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, verrà realizzato e mandato in onda direttamente da Soverato, cornice storica del Festival, il programma Generazione Radio2, con la conduzione di Nicol Angelozzi e Mario Benedetto, affiancati dal guastatore Vittorio Pettinato, che accompagneranno l’evento per tutta la settimana: da lunedì 27 luglio a sabato 1° agosto, dalle ore 18:00 alle 19:30. Dalla postazione allestita sul lungomare ionico, gli speaker di Rai Radio2 racconteranno il festival, i retroscena e l’atmosfera di Soverato attraverso collegamenti, dirette e una serie di approfondimenti. A seguire, dalle 20:00 fino alle 21:30 saranno realizzati cinque appuntamenti durante i quali i talent di Radio 2 incontreranno i protagonisti della kermesse calabrese dedicata alle opere prime e seconde e sottolineeranno l’unicità, la vitalità, la capacità di accoglienza e la straordinaria bellezza del territorio che la ospita.

“A Soverato è nato un sogno che, nel corso di ventitré anni, è cresciuto fino a diventare una realtà riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Ed è proprio da qui che, insieme alla direzione artistica, abbiamo scelto di dare avvio a un percorso rinnovato, riaffermando il legame profondo con il luogo che rappresenta le nostre radici e la nostra identità. Per la nostra comunità il Festival è un’importante occasione di promozione turistica e un potente strumento di valorizzazione del territorio, che contribuisce a raccontare la bellezza e l’accoglienza dei nostri luoghi. L’Amministrazione comunale crede fortemente nel valore di questa manifestazione, perché investire nella cultura significa generare opportunità per la comunità, rafforzando l’immagine di Soverato nel circuito dei grandi eventi e costruendo opportunità e nuove prospettive per il futuro”

lo affermerà il sindaco di Soverato Daniele Vacca.

“Il Magna Graecia Film Festival rientra, anche quest’anno, a pieno titolo tra i grandi eventi finanziati dalla Regione Calabria e che è in grado di esaltare, in una visione complessiva, i punti di forza e i talenti su cui investire per valorizzare le nostre straordinarie risorse. Attraverso iniziative di così ampio respiro, si realizza l’obiettivo di integrare turismo, cultura e promozione di un territorio attraversato da tante e diverse ricchezze, creando opportunità concrete di crescita e di nuove opportunità. Una strategia sposata dal presidente Roberto Occhiuto e premiata dai risultati, come dimostra il recente trend che vede la Calabria come la regione italiana con la più alta crescita degli arrivi turistici. Il MGFF è parte integrante di un percorso che mira a migliorare la qualità dell’offerta e a posizionare la Calabria tra le destinazioni più attrattive e ricercate”

dichiara Roberto Cosentino, direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria.

“Sosteniamo il Magna Graecia Film Festival con convinzione per la sua caratura, il suo carattere internazionale, la sua storicità. Un Festival longevo ed autorevole, con una direzione artistica che ha sempre presentato un’immagine positiva della Calabria, diventando un punto di riferimento per la promozione della nostra regione, attraverso il cinema e le sue star”

ha dichiarato Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission.

Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato. Le Colonne d’Oro assegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora. Grandi brand nazionali e regionali abbracciano la sfida culturale del Magna Graecia Film Festival: Webgenesys, Vecchio Amaro del Capo, Cinzano, Michele Placido Foundation, Banca Montepaone, Calabria Motori, Silpa Piscine, Gioielleria Megna, L’Aurora. E ancora Biba, Emilio Battaglia parrucchieri, Ranieri International, Lavanderia Ecologica, Aver Garden.

Il MGFF si è distinto nel panorama dei grandi eventi nazionali, soprattutto per la valorizzazione dei giovani autori e delle opere prime e seconde italiane, internazionali e documentaristiche e per aver lanciato l’idea di un contenitore culturale, in cui confluiscono tutte le forme d’arte, che si caratterizza anche per l’impegno sociale e rappresenta un importante traino verso una nuova narrazione del territorio. La kermesse, un sogno cullato nelle prime edizioni, svoltesi proprio a Soverato, grazie alla “benedizione” di maestri del calibro di Ettore Scola, Mario Monicelli, Citto Maselli, Ugo Gregoretti, Giorgio Arlorio e tanti altri, che hanno contribuito, attivamente, a far crescere la manifestazione a livello nazionale e internazionale, si è poi consolidata nel tempo annoverando la presenza di luminose star di Hollywood come Giancarlo Esposito, Kevin Costner, Tim Robbins, Michel Platini, Russell Crowe, Richard Gere, Susan Sarandon, John Landis, Matt Dillon, Matthew Modine, Paul Haggis, Michael Radford, Mira e Paul Sorvino, Nastassja Kinski, Michel Madsen, Pamela Anderson, Tim Roth, Rupert Everett, Richard Dreyfuss, Oliver Stone, Cristopher Lambert, Nick Vallelonga, John Savage e Peter Greenaway.