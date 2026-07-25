Calciomercato: dopo Mungo, Trocini porta alla Virtus Francavilla un altro suo pupillo ex Reggina

Per l'esterno aveva chiesto la conferma in amaranto lo scorso anno. Non era stato accontentato

Nel calcio capita spesso che un allenatore decida di affidarsi a giocatori da lui già conosciuti. Calciatori dei quali se ne riconosce qualità, rendimento e caratteristiche e si è creato anche un solido rapporto di fiducia. È il caso di Bruno Trocini. Dopo essersi insediato sulla panchina della Virtus Francavilla, il tecnico ha chiesto alla società alcuni elementi allenati durante la precedente esperienza alla Reggina.

Il primo è stato il centrocampista Domenico Mungo. Adesso in Puglia è arrivato anche l’esterno Cham, pronto a lavorare nuovamente con l’allenatore che lo aveva valorizzato in amaranto.

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Cham era uno dei calciatori ai quali Trocini aveva fatto riferimento nel corso della sua ultima intervista. Il tecnico avrebbe voluto la sua conferma alla Reggina, ma la permanenza dell’esterno non si è concretizzata, essendo passato poi alla Carrarese, senza molta fortuna. Nel mercato invernale il trasferimento alla Nuova Igea. Le strade di Trocini e Cham si incrociano nuovamente alla Virtus Francavilla, dove l’allenatore punta su uomini già conosciuti per costruire la nuova squadra.

Il comunicato ufficiale

“La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eliman Cham. Difensore classe 2005, ha iniziato il proprio percorso calcistico con il Quarto Afrograd, per poi vestire le maglie di Reggina, Carrarese e Nuova Igea Virtus, società con la quale ha disputato l’ultima stagione da protagonista.

Con il suo arrivo, la Virtus Francavilla arricchisce il proprio organico in vista della stagione sportiva 2026/2027. La Virtus Francavilla Calcio rivolge a Eliman Cham il più caloroso benvenuto, formulandogli i migliori auguri per questa nuova esperienza in biancazzurro”.