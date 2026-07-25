Calcio: Antonini snobba la Reggina ‘in salsa lotitiana’. Le sue dichiarazioni

Il presidente e patron del Trapani Valerio Antonini lancia la sfida alle dirette concorrenti per il prossimo campionato di serie D. Spera ancora in una riammissione tra i professionisti, ma intanto lancia messaggi a tutti sulla forza della sua squadra: “Ci siamo. Squadra quasi pronta. Il bello è che nessuno ha capito che giocatori stiamo prendendo. Meraviglioso. Prossima settimana ci sarà un presidente che annuncia 22 nuovi giocatori. Staff pronto. E saremo ovviamente i più forti. Altro che amaranto in salsa lotitiana. Tutto ciò nonostante la ferma e forte speranza di riavere la serie C. Se il Bari spera nella B, se Foggia la C, mi considero già riammesso in Serie C. E non lo dico tanto per dire.

Per chi ha sempre avuto fiducia in me, sappiate che non si molla di un cm. Ed entro poche settimane saranno chiare tante situazioni messe in campo in questi ultimi mesi“.